Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Beşiktaş futbol takımını elde ettiği galibiyetten dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

KKTC’de çok sayıda Beşiktaş taraftarı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerine uygulanan spor ambargolarının devam etmesinin “Gençliğe yapılan en büyük insan hakları ihlali ve büyük bir haksızlık” olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının futbolu seven bir halk olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, futbolun kardeşlik, dayanışma ve sevgi olduğunu ve insanları bir arada tutabilen birleştirici bir güce sahip olduğunu kaydetti.

Tatar, KKTC’deki Beşiktaş Taraftarları Derneği’nin yapacağı her türlü etkinliğin anlamlı olduğunu belirterek derneğin yeni yönetimine başarılar diledi.