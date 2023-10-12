Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin sadece bir toprak parçası olmadığını belirterek, "KKTC Egemenlik hakları, deniz yetki alanları, kara suları, ekonomik münhasır bölge halklarıyla Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki, Mavi Vatan'daki temsilcisidir." dedi.

Tatar, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da, KKTC Kültür ve Tanıtım Günleri Gala Yemeği'ne katıldı.

Etkinliğe, Tatar'ın yanı sıra KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuat Muradov, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan Görev Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay, Azerbaycanlı milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşının okunduğu etkinlikte, vatan için canlarını feda eden şehitler ve hayatta olmayan devlet büyükleri için saygı duruşunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı konuşmada, Azerbaycan'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Aynı milletin çocukları olduklarını, Azerbaycan'ı da ana vatan Türkiye gibi kardeş ülke olarak gördüklerini vurgulayan Tatar, Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üye olmalarına atıfta bulunarak, "KKTC'nin büyük Türk dünyasının kopmaz bir parçası olduğu artık herkesin malumudur." dedi.

Tatar, KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olması için ortaya irade koyan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

KKTC'nin egemenlik mücadelesinden, bugüne kadar yürütülen müzakere süreçlerine ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin uzlaşmaz tutumuna değinen Tatar, "Artık Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa iki devletli bir işbirliği noktasında yeni siyasetin kabul görmesi gerek." diye konuştu.

Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, KKTC'ye verdiği destek için teşekkür ederek, "Bu tarihi ziyaretimin KKTC'nin geleceği bakımından hayırlara vesile olacağına ve mazlum Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleyi taçlandıracağına olan inancımı belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirten Tatar, Azerbaycan'ı zaferinden dolayı kutladı.

Tatar, Kıbrıs üzerinde oyunların oynandığını dile getirerek, "Kıbrıs Türkü ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bağlarını kopartmaları mümkün değildir. Ana vatanımız Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağların ve gönül birliğinin güçlenmesi Kıbrıs Türk halkı için de memnuniyet vericidir. Doğu Akdeniz'de, en güneydeki Türk devleti olan KKTC'nin de Türk dünyasındaki jeopolitik rolü ve önemi her geçen gün artmaktadır. KKTC sadece bir toprak parçası değildir. Egemenlik hakları, deniz yetki alanları, kara suları, ekonomik münhasır bölge halklarıyla bütün Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki, Mavi Vatan'daki temsilcisidir." dedi.

Türk dünyasındaki işbirlikleri ve entegrasyonun artmasını arzu ettiklerini bildiren Tatar, "Birlikten güç doğacaktır. Aynı değerleri paylaşan bizlerin daha da güçlenmesi hepimizin temennisidir. Tüm bu çalışmalar geleceğe büyük bir umut olarak ortaya çıkmaktadır. Kıbrıs Türk halkı Türk dünyasının parçası olmaya devam edecektir." diye kaydetti.