16 Kasım'da İngiltere'ye giderek 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan ve temasların sürdüren Cumhurbaşkanı Tatar, 23 Kasım'da başlayacak ve 3 gün sürecek 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarının açılışına katılmak üzere Konya'ya gidiyor.

Tatar'ın yanı sıra 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarının açılışına, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da katılıyor.

Almanya, Hindistan, Pakistan, Sudan, Yemen gibi 14 farklı ülkeden heyetin de 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarını ziyaret etmek üzere Konya'da olacak.