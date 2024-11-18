Tatar, kutlama mesajında “Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi ile sarsılmaz iradesinin temeli olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanlığı’na seçilen Ziya Öztürkleri en içten duygularımla tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim. Ülkemiz ve Yüce meclisimiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.