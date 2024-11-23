Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Polonya temasları kapsamında, Polonya Turizm Odası Başkanı Pawel Niewiadomski ve Turizm Odası Genel Sekreteri Pawel Radolinski ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, turizmin, kültürlerin ve insanların kaynaşması olduğunu belirterek, ülkemizin Doğu Akdeniz’de yer alan ılıman iklimli, zengin kültürel mirasa ve geçmiş medeniyetlerden kalan tarihi yerlere sahip olduğuna dikkat çekti.

“Turizm, siyasetle karıştırılmamalıdır” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, “Polonyalı turizm seyahat acenteleri ve işletmelerini, çok sayıda gezilecek yere sahip Kuzey Kıbrıs’ta daha çok görmek istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Polonyalı turistlerin Türkiye üzerinden yapacakları kısa bir aktarma ile KKTC’ye seyahat edebileceğini belirterek, Türkiye’nin İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Adana gibi şehirlerinden KKTC’ye günde yaklaşık 50 uçuş düzenlendiğini anlattı.