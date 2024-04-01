Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, kabulde Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Şampiyon Melekler anısına 7 Nisan tarihinde düzenlenecek “Adalet İçin koşuyoruz” temalı “Dörter Famagusta Marathon” isimli organizasyona davet etti.

Tatar, 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren “Şampiyon Melekler”i asla unutmayacaklarını ve yaşanan acının çok büyük olduğunu, hiçbir zaman acının dinmeyeceğini dile getirerek, düzenlenen etkinliklerle anılarının yaşatılmasının önemini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, organizasyona o tarihlerde yurt dışında olacağı için katılamayacağını ama kalbinin orada olacağını ifade etti.