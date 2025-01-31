Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyarette, Şampiyon Melekler’in ailelerinin iki yıldır verdiği mücadeleyi büyük bir hayranlıkla izlediğini kaydetti.

Ersin Tatar, depremin Gazimağusa için büyük bir acı olduğunu belirterek, 1974’te “Gazi” ünvanı alan şehrin, Şampiyon Melekler’in şehri olarak anılacağını söyledi.

6 Şubat’taki anma etkinliğinde hep birlikte olacaklarını vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türkü’nün Şampiyon Melekler konusunda tek yürek olduğunu, adaletin yerini bulması için istinaf sürecinde de işin peşini asla bırakmayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin spor salonu ve diğer projelerinin hayat bulması için devlet olarak her türlü çalışmanın içerisinde olacaklarını belirtti.

Tatar, ailelerin yüreklerindeki acıları bildiğini kaydederek, ”Böylesine bir olayı yaşadık keşke olmasaydı ama bu artık yüreğimizin bir köşesinde hepimizin acısı olarak kalacaktır. Meleklerimizi hiçbir zaman unutmayacağız; onlar milletimizin değerleri olmuştur, herkesin yüreğindedir. Şehittirler, onlara yakışan neyse yapmamız gerekir.” dedi.

Türkiye’de 6 Şubat depreminde 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bir kez daha başsağlığı dileyen Tatar, “Bu, Türkiye ile KKTC arasındaki bağların ve birtakım farklı değerlendirmelerin gündemde yerini alması için bir vesile olmuştur” dedi. Tatar, Türkiye’de böyle bir ölümlerin bir kez daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

“Ailelere “Bu acı sizlerin acısı ama bizlerin de acısıdır. O noktada devlet olarak, halk olarak 1960’lardan sonara tek yürek olduğumuz yaşanan olay budur.” diyen Tatar, Şampiyon Melekler’in sayesinde halkın tek yürek olduğunu söyledi.

-Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, “Çocuklarımız bizden koparıldı, bu bir cinayetti Adalet için hep birlikte suçluların en ağır cezayı alması için mücadele ediyoruz.” dedi.

Karakaya, gelinen noktada açıklanan kararda adaletin yerini bulmadığını vurgulayarak, “Hepimiz burada bütün aileler aynı şekilde düşünüyoruz. O yüzden de istinaf süreciyle, gerekirse Yargıtay süreciyle çocuklarımızın, ailelerimizin adaletini sağlamak için ne gerekirse el birliğiyle yapacağız.” şeklinde devam etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın ilk günden beri kendilerine destek olduğunu belirten Karakaya, “Bize desteksiniz. Duruşmalara gittiğimizde, herhangi bir sorunumuz olduğunda bir telefon kadar uzağımızda olmanız, yanımızda olmanız, bunu hissettirmeniz ayrı önemli.” diye konuştu.

Karakaya, çok büyük bir mücadelenin içinde olduklarını söyleyerek, “Her gün bu acı ve öfkenin yanı sıra, buy mücadele gerekli. Türkiye’de artık başka çocuklar ölmesin diye. Bu ahlaksız insanların yaptıkları usulsüzlükler, vicdansızlıklar yüzünden kaybedilen masum insanlar ve çocuklar… Artık buna bir ‘yeter’ dememiz gerekiyor…” ifadelerini kullandı.

“Umarım, gerçek adalet tecelli edecektir mahkemelerde, Hep birlikte bunu göreceğiz.” diyen Karakaya, Gazimağusa’nın artık Şampiyon Melekler şehri olduğunu söyledi. Karakaya, çocukların, öğretmenlerin ve ailelerin başarıları ve karakterleriyle halka örnek olduğuna işaret ederek, kendilerinin de Şampiyon Melekler’in adını yaşatacaklarını belirtti.

Karakaya, “Gelecek nesillere eğitim alanında yardım etmek için biz dernek olarak buradayız. Elimizden ne gelirse eğitime katkı sağlayıp, cehaleti önleyip, bir daha böyle olayların yaşanmaması için bu küçük odada büyük projelerle aileler olarak yılmadan devam edeceğiz.” dedi.

“Onlar her şeyimizdi, canımızdı.” diyen Karakaya, anma törenlerine de öncülük ettiği için Cumhurbaşkanı Tatar’a tekrar teşekkür etti.

Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, Adıyaman’da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde İsias Otel’de yaşamlarını yitiren Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri, öğretmenleri ve öğrencilerin aileleri için düzenlenecek anma töreni öncesinde Mağusa’ya bir ziyaret düzenlediğini söyledi.

Şampiyon Meleklerin unutulmadığını ve adlarının yaşatılması için devletin ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin çalışmalarını sürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, İsias’ın ortak dava olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, depremin meydana geldiği andan itibaren yaşanan tüm süreçlerde ailelerin yanında olan Gazi Mağusa Belediye Başkanı Dr Süleyman Uluçay’a teşekkür etti.

6 Şubat Depremi’nin Kıbrıs Türkü ve Türk halkı için büyük bir acı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, depremde yaşamını yitirenlere rahmet, geride kalanlara sabırlar diledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr Süleyman Uluçay da yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ikinci büyük şehri olan Mağusa’nın, 6 Şubat Depreminden sonra artık “Melekler Şehri” olarak anılmaya başlandığını söyledi.

Ziyaretin kendilerine bir teselli olduğunu belirten Uluçay, her zaman ailelerin yanında olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.