Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, katıldığı yerel bir Web TV programında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yitirilen canlar ve şampiyon olmak için Adıyaman’a giden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinin acısını yaşadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; “Bu acıyı unutmak asla mümkün değil. Yavrularımızı, meleklerimizi unutmayacağız ve isimlerini yaşatmak için elimizden geleni mutlaka yapacağız” şeklinde konuştu.

“Duygularımızı ifade etmek için kelimeler yeterli olmuyor. Bu felaketin yaralarının sarılması için Türkiye’deki kardeşlerimiz ile birlikte gerekenin yapılacağını biliyorum. Temennim bir kere daha böyle acıların yaşanmamasıdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, İsias Otel’e yönelik soruşturmaya da dikkat çekerek şöyle dedi: “Söz konusu otele yönelik soruşturmanın başlatılması için ilk günden girişimlerde bulunduk. Bu girişimimiz sonrasında otel enkazından soruşturmanın sürdürülebilmesi için gerekli numuneler alındı. Ben bizzat Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı da arayıp soruşturmanın takipçisi olduğumu bildirdim ve gereken bilgileri aldım. Adalet Bakanı Bozdağ, gerekenin yapılacağına dair bize güvence verirken, bunun hemen sonrasında da tutuklamalar başladı.”

KKTC’nin büyük bir hassasiyetle her zamanki gibi Türkiye ile birlikte olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, deprem felaketinin ilk gününden itibaren toplanan bağış ve çeşitli yardım malzemelerinin gönderildiği kaydetti. Tatar, iş insanları ve belediyelerin de arama-kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere pek çok iş aracı da gönderdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Adıyaman’da bin adet konteyner konutun inşası için de girişim ve çalışmaların devam ettiğini belirtti. Deprem felaketinde evlatlarını ve yakınlarını yitiren ailelerin acısını paylaşan ve bir kez daha başsağlığı dileklerinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, deprem felaketinde yitirdiğimiz şampiyon meleklerimizin anılarını yaşatmak için yapılacak olan salona Şampiyon Melekler adı verileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu büyük acıyı unutmamız asla mümkün olmayacak, onları hiçbir zaman unutmayacağız. Evlatlarımız, Gazimağusa TMK şehitleri, şampiyon melekler adıyla özdeşleşti, şampiyonluk kupasını Adıyaman’da almak isteyen evlatlarımızın adının bu okulla birlikte yaşatılması gerekir”.