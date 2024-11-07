Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün saat 16.35 sıralarında Samsun’a gitmek üzere adadan ayrıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Tatar’a adaya dönüşüne kadar Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler vekillik edecek.

Öte yandan, Türkiye basınında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Samsun programı, sabah 10.30’da Samsun Valiliği ziyaretiyle başlayacak. Burada Samsun Valisi ile görüşmeler gerçekleştirecek olan Tatar, ardından basın mensupları ile bir araya gelecek.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılacak söyleşi, saat 11.00’de başlayacak. Tatar, burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak ve ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunacak.

Tatar, saat 11.45’te Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı ile görüşecek. Bu ziyarette belediyecilik ve KKTC ile iş birliği konuları gündeme gelecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, Canik Merkez Camii'nde Cuma namazını kılacak. Ayrıca Kıbrıs Gazisi Musa Sarı'nın cenaze törenine katılarak gazinin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletecek.

Öğle yemeğinde Kıbrıs gazileriyle bir araya gelecek olan Tatar, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da düzenlenecek etkinlikte gazilere hitap edecek. Buluşma saat 13.30’da başlayacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Gençlik Topluluğu'nun daveti üzerine AKM'de saat 15.30’da üniversite gençleriyle buluşacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, burada öğrencilere Kıbrıs davası ve KKTC'nin geleceği hakkında bir konferans verecek.

Programın sonunda OMÜ Rektörlüğü’nü ziyaret edecek olan Tatar, üniversite yönetimi ile görüşmeler yapacak. Ziyaret, saat 17.30’da gerçekleşecek.