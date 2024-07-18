Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında, “bugün Sayın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş öncülüğünde kabul edilen, Kıbrıs konusunda iki devletli çözüm siyasetimizi destekleyen tezkere bizler için büyük önem taşıyor. Bu tezkere, 50. yılını kutlamakta olduğumuz Barış Harekatı’nın yıldönümünde davamıza, bizlere büyük güç ve destek vermiştir.” dedi.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kez daha Türk milleti adına Kıbrıs Türkü’nün ve Kıbrıs Türkü’nün devletinin yanında olduğunun, dün olduğu gibi bugün de yanında olduğunu tüm dünyaya haykırmıştır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu kararı oy birliği ile alan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve tüm partilere, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerimi ifade eder, en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.” ifadelerini kullandı.

TBMM’de bugün kabul edilen "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümü" başlıklı tezkerede Ada'da tek ve kesin çözümün, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının teslim edilmesi, egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesiyle mümkün olacağı aktarılmıştı.

Tezkerede, “İki devletli çözüm siyaseti, Akdeniz bölgesinde istikrar ve kalıcı barışı sağlamanın da yegane yoludur. Ada'da iki ayrı halkın ve iki ayrı devletin varlığı daha fazla göz ardı edilmemelidir. Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik teşebbüslerin, bu gerçek üzerine inşa edilmesi şarttır. Kıbrıs Türk Devleti'nin, uluslararası toplumun bağımsız ve eşit egemen bir üyesi olarak hak ettiği yeri alması daha fazla tehir edilemez. Bu çerçevede, Türk Dünyası'nın ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatında ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesinde gözlemci üye statüsü kazanması memnuniyet vericidir. Bu gelişmelerin ileri adımlarla tamamlanması en tabii beklentimizdir." İfadelerine de yer verilmişti.