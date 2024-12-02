Cumhurbaşkanı Tatar, tüm gerçeklerin raporlara yansıdığını belirterek, "Bizim tek tesellimiz Türk adaletinin vereceği olası kast kararıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, kararın çok önemli olduğunu belirterek, raporların ve olaya şahitlik edenlerin olası kast olduğu noktasında birleşmekte olduğunu söyledi.

Tatar, "Başbakan ve ilgili bakanlar, muhalefet ve bütün çevreler tek yürek bu davanın adil bir şekilde sonuçlanması için büyük gayretler göstermişlerdir. Dolayısıyla adaletin tecelli etmesini temenni ediyorum ve acılı ailelere bir kez daha sabırlar diliyorum" dedi.

Yaşanan acının hiçbir zaman unutulmayacağını da söyleyen Tatar, deprem ve Şampiyon Meleklerin büyük acılar yaşayan Kıbrıs Türkü'nün tarihinde acı bir olay olarak yerini aldığını belirtti.

"Her zaman bu acıyı yüreklerimizde taşımaya devam edeceğiz" diyen Tatar, "Temennimiz adaletin yerini bulması ve kusurlu olanların cezalandırılmalarıdır" diye konuştu.

Kaynak: BRT