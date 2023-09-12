Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın geçmişte kalkınma bakanı olarak görev yaptığı dönemde kendisinin de maliye bakanı olduğunu belirterek, ekonomik çalışmalarda yollarının kesiştiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yıllar sonra Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin gelişmesi ve kalkınması için Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın bilgi birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmek ve daha verimli bir ekonomik yapının ortaya çıkması için çalışmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın görevinde KKTC’nin ekonomisinin güçlenmesi için yapacağı icraatların önemine dikkat çekerek, “Tecrübeniz ve yönlendirmeleriniz kıymetlidir” dedi.

Ekonomide mukayeseli avantajların önemli olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin mukayeseli avantajlarının güneş ve deniz olduğunu, özellikle pandemi süreci, Rusya-Ukrayna savaşı ve iklim değişikliği sonrasında tarımın daha ön plana çıktığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anadolu’dan gelen suyun tarımsal faaliyete yönlendirilmesi ile tarım ve hayvancıkla uğraşanların suyu daha verimli kullanacağını ifade etti.

Hayatın rekabetten ibaret olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bilimsel akıl önemli. Türkiye ile imzalanan ekonomik işbirliği protokolü ile kaynakların daha verimli kullanılması için anlayışlar var. Bu anlayışların geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi ekonomin sürdürülebilir olması için önemlidir” diye konuştu.

Ekonominin kayıt altına alınması gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, teknolojinin de yardımı ile gelirlerin kayıt altına alınabileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, devletin maaş ödemesi, altyapı yatırımları ve sağlık gibi giderleri olduğunu belirterek, bunların gerçekleşmesi için devletin gelirlerinin artması gerektiğini kaydetti.

KKTC’de e-Devlet projesinin bir aşamaya geldiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yakın zamanda hayata geçeceğini ifade etti.

Kıbrıs’ta iki devletin işbirliği ile antlaşma istediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Türk Devletleri Teşkilatı’nda statü aldık. KKTC’nin ekonomik yapısını güçlendirerek, gençlere daha iyi bir gelecek sağlamak, kendi ayakları üzerinde durabilen, yatırımları kendi yapan bir devlet temennimizdir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın bunlarında gerçekleşmesi için büyük destekleri olacağına inandığını belirterek, “Size ve şahsınızda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim” dedi.

Yılmaz: “Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yüzyılı da olacak”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da konuşmasında, Kıbrıs’ta çözüm için uzun yıllardır denenen formüllerin tekrar denenmesinin bir anlamı olmadığını ifade ederek, “İki devletli çözüm vizyonunuzu, Türkiye Cumhuriyeti olarak yüzde yüz destekliyoruz” diye konuştu.

“Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yüzyılı da olacak” diye konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC’nin dünyada çok daha etkili ve tüm kanalların açık olduğu bir ülke olacağına yürekten inandığını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sabırla doğru bildikleri yolda ilerleyeceklerine işaret ederek, “Hukuki imkanları kullanarak, bugünkü dünyanın realitelerini iyi değerlendirerek, yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile birlikte KKTC için projeleri gözden geçirme imkanı bulduklarını anlatan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ve bakanlarla da verimli toplantılar yaptıklarını kaydetti.

KKTC Su Master Planı ile ilgili çalışmanın olacağını anlatan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “İçme suyu geldi. Sulamada da kullanılacak. Bu nedenle Master plan önemli” diye konuştu.

Tarım ve gıda sektörünün, özellikle Covid-19 pandemisi, Ukrayna-Rusya savaşı ve iklim değişikliği sonrasında daha stratejik hale geldiğine vurgu yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ”KKTC tarım potansiyelinin üst seviyeye çıkarılması, suyun daha verimli kullanılması ve katma değerin üretime dönmesi çok kıymetli” dedi.

Kabloyla elektrik projesinin de önemli olduğuna dikkat çeken Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Ercan Havaalanına ilk defa geldim. Hayırlı olsun. Emeği geçen TC ve KKTC yetkililerine şükranlarımı sunuyoruz. En büyük teşekkürü, açılış için 20 temmuz tarihini öne atarak zorlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuyoruz” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, halkın morali yüksek, birlik ve beraberlik oldukça doğru bir vizyonla başarılamayan konu olmayacağına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar liderliğinde TC ve KKTC arasındaki bağların güçleneceğine ve uluslararası alanda da işbirliğinin yeni sonuçlar üreteceğine inanç belirten Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve halkımızın selamlarını iletiyorum. KKTC’nin güçlenmesi ve insanların refahı en büyük temennimizdir” şeklinde konuştu.