Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı’nda yer alan Çerkezköy gazilerini KKTC’nin kuruluşunun 41. yılı dolayısıyla ülkede görmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Mücahitlerle birlikte kazanılan zafer tarihe bir destan olarak geçmiştir. 1974 milletimiz için önemli bir dönüm noktasıydı.” dedi.

Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz’de devlet sahibi olmasında verilen mücadelede Kıbrıs gazilerinin büyük katkısı olduğunu belirten Tatar, “Bu adada barış ve huzur varsa, gelecek nesillere müreffeh yarınlar bırakabileceksek tüm bunlar 50 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı’ndaki başarılar sayesindedir.” dedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın liderliğinde 41 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğunu, 1974 Barış Harekatı sonrasında Kıbrıs Türklerinin onurlu yaşamının zemin bulduğunu söyleyen Tatar, “Bir halkın en önemli erdemi devlet sahibi olmasıdır. Kıbrıs Türkü'nün devleti vardır. Tüm bu başarıyı garantör ülke Anavatan Türkiye ile birlikte hareket ederek elde etmekteyiz.” dedi.

Türk askerinin adadaki varlığının barış ve huzurun yegâne teminatı olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte daha güçlü bir şekilde coğrafyayı korumakta olduğunu söyledi.

Türkiye ile ilişkilerin gelişmesinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, son dört yıldır Türkiye ile karşılıklı ilişkilerin daha iyi noktaya gelmesi için uğraş verdiğini sözlerine ekledi.