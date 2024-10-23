Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla yayınladığı mesajda 4 şehit ve 14 yaralının bulunduğu olayı üzüntü ile öğrendiğini dile getirerek şehitlere Allahtan rahmet yaralılara acil şifalar dilediğini söyledi.