Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla yayınladığı mesajda 4 şehit ve 14 yaralının bulunduğu olayı üzüntü ile öğrendiğini dile getirerek şehitlere Allahtan rahmet yaralılara acil şifalar dilediğini söyledi.
Terörü lanetlediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yaslı ailelere ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.