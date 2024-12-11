Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, eşi Sibel Tatar’la birlikte katıldığı Birleşmiş Milletler’in ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de düzenlediği yıl sonu resepsiyonunun ardından açıklamalarda bulundu.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın ev sahipliğindeki resepsiyona, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis eşleriyle birlikte bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resepsiyon sonrası basına yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler’e ve resepsiyona katılanlara teşekkür ederek, iyi seneler ve kutlayan herkese mutlu Noeller diledi.

Rum lider ile her zaman yapıcı görüşme yapmaya hazır olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, mütekabiliyet vurgusu yaptı ve Kıbrıs Türklerinin kendi devletleri olduğunun altını çizdi.

“Hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar için daha iyi bir gelecek istiyorum. Önemli olan karşılıklı anlayıştır” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Lider Hristodulidis’ten Kıbrıs Türklerine yönelik daha anlayışlı bir tutum ortaya koymasını beklediğinin ve Kıbrıs Türklerinin en az Kıbrıslı Rumlar kadar egemenlik hakkına sahip olduğunun altını çizdi.

Yeni geçiş kapılarının açılması ile Kıbrıslı Türkler ve Rumların daha iyi ilişkiler içinde olacağı temennisini dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni geçiş kapıları için görüşmelerin yakında olacağını da sözlerine ekledi.