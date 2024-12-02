Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın ve kurul üyelerini kabul ederek görüştü.

TATAR

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, son 45 yılda KKTC’de yükseköğrenimde elde edilen başarıları daha da artırmak amacıyla çalışmalar yapıldığını söyledi. Tatar, üniversitelerin uluslararası alanda tanınması bakımından YÖDAK’ın çalışmalarının önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Birkaç vakanın siyasi malzeme olarak kullanılmasını ve elde edilen başarıları görmezden gelerek yükseköğrenim sektörüne zarar vermeye yönelik açıklamalar yapılmasını kınıyorum” dedi.

Tatar, “Yapıcı eleştiriler mutlaka olmalı ama yükseköğrenime yönelik gereksiz ve dayanaksız açıklamaları kınıyorum. Bir hata varsa polisimiz de, savcımız da, yargımız da oradadır. Bu sıkıntıları aşmak için KKTC kurum ve kuruluşlarıyla gerekli olgunluğa erişmiştir” şeklinde devam etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, marka değeri olan üniversitelerin her yıl çok sayıda mezun verdiğini, yatırımlarla gelişmekte olduğunu ve teknoloji çağında ar-ge çalışmaları yapan üniversitelerin bulunduğunu vurguladı. Tatar, izolasyonlara rağmen eğitim alanında Kıbrıs Türk halkının hak ettiği yeri almaya başladığını belirtti.

Mart ayından beri birlikte çalıştıklarını, sürdürülen çalışmaları ve yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Tatar, bu başarıda imzası olan tüm paydaşlara başarılar diledi.

HOCANIN

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın ise, görüşmeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kurum olarak eğitim alanında ileriye dönük önemli hedefler belirlediklerini ve bu uğurda gereken tüm çabayı sarf ettiklerini vurguladı.

Denetimin daha fazla olduğu, başarı kalitesinin ön planda tutulduğu bir altyapı için YÖDAK olarak kararlılıkla çalıştıklarını belirten Hocanın, bu konuda tüm paydaşlara çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Yönetim kurulu çalışmaları ve düzenledikleri toplantılar hususunda da bilgi aktaran Hocanın, karşılaşılan tüm zorluğa rağmen, tüm sorumlulukları yerine getirme çabasında olduklarını belirtti.

Türkiye ile yapılan anlaşmayla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim gören tüm öğrencilerin kayıt altına alındığını ifade eden Hocanın, bu önemli gelişme sayesinde önemli bir veri tabanı oluşturulacağını vurguladı.

YÖDAK’ın hazırladığı uluslararası öğrenci kayıt ve transfer tüzüğüne de değinen Hocanın, ağustos ayının sonunda bu tüzüğün yürürlüğe girdiğini de belirtti.

Hocanın, yaşanan bu iki gelişme sayesinde, akademik denetimlerin arttığını vurgulayarak, üniversitelerin kaliteyi daha da ileriye taşımak çalışmalarının iş birliği içerisinde devam ettiğini ifade etti.

Hocanın, tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde yapılan çalışmaların başarıya ulaşacağına inanç belirtti.