Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Maratonu’nu organize eden Lefkoşa Türk Belediyesi yetkililerini kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, 1 Aralık Pazar günü “Kahramanlarımızla Zafere Koşuyoruz” sloganıyla 12’ncisi düzenlenecek Lefkoşa Maratonu’nda kullanacağı numara takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, maratona 11983 göğüs numarasıyla katılacak olan Tatar, maratondan elde edilecek gelirin, Dr. Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Merkezi Çocuk Onkoloji Servisi’ne bağışlanacak olmasının son derece önemli olduğunu kaydetti.