Cumhurbaşkanı Tatar’ın paylaşımı şöyle: “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın ekipleri bugün deprem bölgesi Kırıkhan, Hatay’da etkilenenlere temel ihtiyaçları ulaştırma çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. GKK’lığımıza teşekkür ederim.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerine deprem bölgesindeki yardımları için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerine deprem bölgesindeki yardımları için teşekkür etti.

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