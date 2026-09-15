KKTC Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çoksesli Çocuk Korosu yeni dönem seçmelerini gerçekleştirecek. Bu yıl ilk kez hayata geçirilecek Çoksesli Gençlik Korosu için de başvurular kabul edilecek. Emine Ferit ve Erkan Dağlı şefliğinde yürütülecek korolarda, müziğe ilgi duyan kız ve erkek çocuklar ve gençler, koro seçmelerine davet ediliyor. 30 Eylül’e kadar devam edecek başvurular, aşağıda verilen web sayfalarından doldurulacak başvuru formuyla yapılacak.

Çoksesli Çocuk Korosu Başvuru Koşulları:

İlkokul 3-4-5. sınıf veya ortaokul 1. sınıf öğrencisi olmak

Veli onayına sahip olmak

Son başvuru tarihi: 30 Eylül Çarşamba, mesai bitimine kadar

Başvuru ve detaylı bilgi için:

Web sayfası: https://cb.gov.ct.tr/tr/cocuk_korosu

Çoksesli Gençlik Korosu Başvuru Koşulları:

12-16 yaş arası gençler

Veli onayına sahip olmak

Son başvuru tarihi: 30 Eylül Çarşamba, mesai bitimine kadar

Başvuru ve detaylı bilgi için:

Web sayfası: https://cb.gov.ct.tr/tr/genclik_korosu