Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar ile Türkiye’de meydana gelen depremin Kıbrıs’ı nasıl etkileyebileceği ve risklerle ilgili durum değerlendirmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de meydana gelen deprem sonrası gün boyu her yönüyle değerlendirmelerde bulunduklarını ifade ederek, “Türkiye sonrası Kıbrıs’ta da deprem olacağı“ söylentilerinin hiçbir bilimsel dayanağı, ciddiyeti olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın başkanlığındaki kriz masası koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ve diğer yetkililerin katıldığı toplantıda, KKTC’de alınması gereken önlemler de ele alındı.

Toplantıda, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar da, Türkiye Belediyeler Birliği ve AFAD ile temas kurdu, yardım ve desteklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar, Cumhurbaşkanı Tatar’a Türkiye’deki deprem ve Kıbrıs’a olası etkilerini anlattı, tarihten bölgeye yönelik bilgiler verdi.

Atalar, Türkiye Deprem Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alper İlki ile de görüşme yaptığını ve Kıbrıs’ta da bir deprem riskinin veya ne zaman olacağının söylenmesinin mümkün olmadığını kaydetti.