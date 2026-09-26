Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Açılış Haftası kapsamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile New York’ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ bir dizi diplomatik temasta bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Siyasi Konular ve Barışı İnşa İşlerinden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary A. DiCarlo, Pakistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Asim Iftikhar Ahmad, İsviçre'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Oliver Hoehne, Rusya Federasyonu'nun Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Alexander Repkin ve Fransa’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Jay Dharmadhikari ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ayrıca, Kıbrıslı Rum muhatabı Menelaos Menelau, BM Genel Sekreteri Yardımcısı Rosemary A. Dicarlo ve BM Genel Sekreteri Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile birlikte bir değerlendirme toplantısı da gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde, Kıbrıs sorununda içinde bulunulan son durum ve güncel gelişmeler ele alındı, görüş alışverişinde bulunuldu.