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Türk Milletinin yeni yüzyılına müjdeler olsun, tebrik ediyoruz.”

Seçim sonuçlarının Anavatanımıza ve Türk milletine hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.

Türk yüzyılının devam edeceği bu süreçte Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile el ele omuz omuza yürümeyi sürdüreceğiz.

Seçim sonuçları sonucunda Türkiye’nin 13.Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı kutluyoruz.

“Ana vatanımız Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu, büyük bir demokrasi şöleni içerisinde geçmiştir.

Zorlu Töre mesajında şu ifadelere yer verdi:

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