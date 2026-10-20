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Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurulu Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te başladı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, genel Kurul öncesi çektirilen aile fotoğrafında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Kazakistan Kurultay Başkanı Aybek Dadebay, Kırgızistan Parlamentosu Başkanı Marlen Mamataliev ve Özbekistan Cumhuriyeti Ali Meclisi Senatosu Başkanı Tanzila Narbayeva ile birlikte yer aldı.

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