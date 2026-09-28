Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Futbol Takımı'nın, “2 Cumhuriyet Tek Yürek” adlı dostluk maçının yeri ve saati de değişti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 43’üncü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103’üncü yılı dolayısıyla düzenlenecek karşılaşma, çarşamba saat 16.00’da Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşmada, KKTC Cumhuriyet Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde halen görev yapan milletvekillerinin yanı sıra önceki dönemlerde milletvekilliği yapmış isimler de forma giyecek.

Karşılaşma öncesinde ayrıca kupa seremonisi gerçekleştirilecek. Ardından iki Meclisin futbol takımları, dostluk müsabakası için sahaya çıkacak.

Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı son olarak Antalya’da düzenlenen Türk Dünyası Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası’nda mücadele etmiş, Türk dünyasının farklı ülkelerinden parlamenterlerle futbol sahasında bir araya gelmişti.