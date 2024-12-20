Bunlar da ilginizi çekebilir

UBP grubunu temsilen Fırtına Karanfil, Ali Pilli ve Emrah Yeşilırmak. CTP grubunu temsilen Sami Özuslu ve Teberrüken Uluçay.”

UBP grubunu temsilen Fırtına Karanfil, Ali Pilli, Alişan Şan ve Emrah Yeşilırmak. CTP grubunu temsilen Biray Hamzaoğulları, Salahi Şahiner ve Teberrüken Uluçay.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi: (7 üye)

UBP grubunu temsilen Sunat Atun, İzlem Gürçağ Altuğra ve Ahmet Savaşan. CTP grubunu temsilen Devrim Barçın ve Filiz Besim

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi: (5 üye)

UBP grubunu temsilen Fırtına Karanfil, Hasan Küçük ve Yasemi Öztürk. CTP grubunu temsilen Ürün Solyalı ve Ongun Talat.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler Ve Savunma Komitesi: (5 üye)

UBP grubunu temsilen Resmiye Eroğlu CANALTAY, Hasan Küçük ve Alişan Şan. CTP grubunu temsilen Erkut Şahali ve Salahi Şahiner.

“Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plân Komitesi: (5 üye)

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın, “Siyasal parti gruplarına sürekli komitelerde düşen üyeliklere ilişkin kararı” uyarınca siyasal parti gruplarının komite üyeliği adaylarını gösteren liste şöyle:

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.