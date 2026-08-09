Görüş yazısında, Hristodulidis’in, seçildiğinden beri Kıbrıs konusunda aynı stratejiyi uyguladığını aktaran gazete “Bu, laftan ibaret, icraata dönüşmeyen ve hiçbir yere varmayan bir strateji. Her şeyden önce iddia ettiği gibi, temel hedefi olan müzakerelerin yeniden başlamasına kesinlikle hizmet etmeyen bir strateji” ifadelerini kullandı.

Ersin Tatar döneminde bu stratejiyi kimsenin sorgulamadığını kaydeden Cyprus Mail, Tufan Erhürman’ın seçilmesiyle durumun değiştiğini belirtti. Gazete Erhürman’ın, yeni bir süreç başlatılması fikrine daha olumlu yaklaşan bir tutum benimsediğini yazdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yılın başında kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’i yeniden Kıbrıs’a göndermesinin ve geçtiğimiz ay adayı ziyaret etmeye karar vermesinin nedeninin de bu olduğunu vurgulayan gazete, yazısını şöyle sürdürdü:

“Görünüşe göre Guterres, süreci yeniden hareketlendirmeyi umuyordu. Ancak ziyareti somut bir ilerleme sağlamadı. Guterres, iki lidere, girişimin bir sonraki aşamaya geçebilmesi ve 5+1 konferansının toplanabilmesi için öncelikle güven artırıcı önlemler üzerinde çalışmaları gerektiğini söyledi. Guterres’in ayrılmasının ardından da Hristodulidis “laf” stratejisinde ısrar ediyor. Kendisi ve sözcüsü, BM parametreleri çerçevesinde müzakereler, AB değerlerine dayalı bir çözüm, müzakerelerin dokuz yıl önce kaldığı yerden yeniden başlatılması ve yakınlaşmaların kayıt altına alınması yönündeki aynı söylemi sürdürüyor. Hatta artık var olmayan Guterres çerçevesinden bile söz ediliyor. Ancak bu sözlerin eyleme dönüşmesi konusunda hiçbir adım görmedik.”

Erhürman’ın, ağustos ayında her hafta görüşmeyi önerdiğini hatırlatan gazete, Hristodulidis’in de müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun çözümü için ‘her şeyi yapmaya’ hazır olduğunu söylediğini, ancak buna yönelik somut hiçbir adım atmadığını vurguladı.

Cyprus Mail, “Her ne kadar da Başkan, müzakerelerin yeniden başlaması için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söylese de, her hafta görüşmeye hazır değildi. Çarşamba günü liderlerin 26 Ağustos’ta görüşeceği açıklandı. Dolayısıyla Hristodulidis, 5+1 toplantısının önünü açmak için Erhürman ile daha düzenli görüşmeye hazır değil.” İfadelerini kullandı.

Geçiş kapıları konusunda da aynı durumun yaşandığını belirten gazete, bundan sadece Erhürman’ın sorumlu tutulamayacağını kaydetti. Gazete, Hristodulidis’in biraz iyi niyet göstermesinin, onun 5+1 toplantısı hedefine ulaşmasına yardımcı olabileceğini bildirdi.

“Başkan gerçekten de iki tarafın yeni bir sürece bağlı olduğuna dair herhangi bir taahhütü olmadan Guterres’in beş artı bir toplantısı çağrısı yapacağına inanıyor mu?” sorusunu yönelten Cyprus Mail, görüş yazısını “Hristodulidis,laf yerine icraat koymadığı sürece hiçbir şey olmayacak. Müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin sözlerine rağmen, belki de Hristodulidis’in esas hedefi hiçbir şey olmamasıdır” sözleriyle noktaladı.