Gazetede bugün paylaşılan değerlendirme yazısında, Kıbrıslı Rum mülk sahiplerinin 52 yıldır “sahte umutlar ve boş vaatlerle” oyalandığı savunularak, “Kimsenin 52 yılın ardından bu kişileri yargılama hakkı yoktur. Rum siyasi sistemi onaylamasa bile bu kişilerin TMK’den tazminat talep etme hakkı vardır.” ifadelerine yer verildi.

TMK’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararıyla 2005’te kurulmasından bu yana Kıbrıslı Rumların Komisyon’a başvurmamaları yönünde baskıyla karşılaştıkları kaydedilen yazıda, başvuruların Türkiye’nin politikalarına hizmet edeceği ve Rum tarafının müzakerelerdeki konumunu zayıflatacağı yönündeki görüşlere dikkat çekildi.

TMK’ye başvuran kişilerin “ulusal çıkarların önüne kişisel çıkarlarını koydukları” yönünde suçluluk hissettirilmeye çalışıldığı da ileri sürülen yazıda, buna rağmen binlerce kişinin başvurduğu, geçen hafta sonu itibarıyla 8 bin 755 başvuru yapıldığı, bunların 3 bin 952’sinin sonuçlandırıldığı ve toplam 775 milyon euro tazminat ödendiği kaydedildi.

Yazıda “TMK, başvuruları çok yavaş incelemesi ve çok düşük teklifler sunması nedeniyle eleştiriliyor ancak sağladığı ‘hukuk yolları’ AİHM tarafından kabul edilebilir bulunuyor. Bu da Komisyon’un başvuru almaya devam edeceği anlamına geliyor.” denildi.

- “TMK’ye başvuruları önlemek amacı taşıyan ulusal fon önerisi bir yıldır Meclis komitesinde”

Yazıda, Kıbrıslı Rumların TMK’ye başvurmasını önlemek amacıyla DİSİ partisinin Kuzey’deki mülklerin kullanım kaybına yönelik ulusal fon kurulması önerisi yaptığı, ancak önerinin geçen temmuz ayından beri Rum Meclisi komitesinde beklediği anımsatıldı.

Rum hükümetinin de mülk sahiplerine yönelik özel mali destek planı hazırladığı kaydedilen değerlendirmede, bu tür desteklerin “52 yıl sonra gündeme gelmesi” eleştirilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Bunu şimdi yapmalarının tek nedeni, Kuzey’de mülkü bulunanlara tazminat sağlayacak bir çözüme büyük ihtimalle sıcak bakmamaları. Bu planlardan herhangi birinin etkili olup olmayacağı tamamen devletin sağlayacağı tazminatın miktarına bağlı olacak. Miktar, insanların TMK’den almayı beklediği tazminattan düşükse, tercih etmeyecekler.”

- “Siyasi sistem onaylamasa da mülk sahiplerinin tazminat talep hakkı vardır”

“Bir çözüm, dolayısıyla yeterli tazminat ya da mülklerin iadesi ihtimalinin olmayacağı” değerlendirmesi yapıldığında, mülk sahiplerinin mümkün olan en yüksek bedeli elde etmeye çalışmaları konusunda haklı olduğu kaydedilen yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

“52 yıl boyunca çıkarcı siyasetçiler tarafından sahte umutlar ve boş vaatlerle oyalanan insanları kimsenin yargılama hakkı yoktur. 52 yıldır onları oyalayan siyasi sistem onaylamasa bile TMK’den tazminat talep etmeye her türlü hakları vardır.”