Dağ yolu, devam eden yol çalışmaları sebebiyle 30 Kasım’a kadar otomobil ve motosiklet türü küçük araçlara kapatıldı.

Karayolları Dairesi'nden verilen bilgiye göre, Lefkoşa-Gazimağusa, Değirmenlik-Girne-Esentepe dağ yolu güzergahında devam eden yol çalışmaları kapsamında 30 Kasım tarihine kadar konu yol güzergâhı otomobil ve motosiklet türü araçlara kapatıldı.

Çalışmalar süresince bu yolu kullanacak sürücülerin ikinci bir duyuruya kadar can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.