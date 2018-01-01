Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı
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Severek ve özen göstererek yapılan her yemeğin lezzetli olacağına inanıyoruz. Sonrasında küçük dokunuşlarla lezzeti daha da arttıracak bir takım püf noktaları da var tabii ki. Şimdi bunlardan bahsedelim.
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1. Fırında balık yapacaksanız eğer;
Balığı fırında yapacaksanız eğer, altına defne yaprakları dizin ve içine de biberiye yerleştirin. Lezzetinin çok daha güzel olduğunu göreceksiniz.
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2. Et yemekleriniz için baharat karışımı;
Her türlü et yemekleri ve özellikle fırında tavuk yapmak için baharat karışımınızı hazır almayın. Kendi damak tadınıza göre hazırlamanız çok daha keyifli ve lezzetli olacaktır. Tavuk için köri, zerdeçal, biberiye, kekik ve kırmızı toz biberden hazırlayacağınız karışım mükemmel bir lezzete gidecektir.
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3. Pirinç pilavı pişirirken;
Pilavınızı pişirirken 1 çay kaşığı toz şeker ilave ederseniz lezzetine lezzet katmış olursunuz. Ayrıca 2-3 damla limon suyu da koyarsanız pilavınız bembeyaz olur. Ne demişler “İyi pilav yapan aşçı, iyi aşçıdır.”
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4. Balığın alınması kadar saklanması da önemli!
Yapacağınız balık yemeğinin lezzetli ve sağlıklı olması için, balığın saklanması da alınması kadar önemlidir. Çünkü balık çok bekletilmeye gelmez. Oda sıcaklığında 1-2 saatten fazla bekletilmemeli ve hemen pişirilmelidir. Taze balığı haşlama ya da ızgara yapmanız en iyi pişirme yöntemidir, böylelikle lezzetini de arttırmış olursunuz.
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5. Çorbanızın lezzetini arttırmak için;
Çorba yaparken çelik tencere ve tahta kaşık kullanmanızı öneririm. Ayrıca, kısık ateşte yavaş yavaş pişirilen çorbalar tüm lezzeti içine alacaktır.
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6. Et suyu hazırlarken;
Et suyu hazırlarken içine soğan, havuç ve kereviz sapı koyarsanız hem mis gibi kokmasını sağlar hem de vitamin değerlerini arttırmış olursunuz. Bu arada çiğ sebze artıkları, kabukları, dalları ve saplarını çöpe atmayın. Bunları Kaynatarak et/tavuk sularına alternatif olarak sebze suyu elde edebilirsiniz.
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7. Yemeklerinizde yeşillik ve baharat kullanın;
Yemeklerinizde ve özellikle çorbalarınızda dereotu ve maydanoz gibi yeşillikler, karabiber ve pul biber gibi baharatlar kullanın. Böylece hem lezzetini arttırmış olacaksınız, hem de sindirim sisteminiz için çok faydalı olacaktır.
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8. Etlerinizi marine edin!
Fırında ya da tavada yapacağınız etleri sabahtan zeytinyağı, sarımsak, taze biberiye, karabiber ve bir miktar soya sosuyla hazırladığınız karışımda bekletirseniz eğer, lezzetine lezzet katmış olursunuz.
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9. Sert etleri yumuşatmak İçin;
Sert etleri yumuşatmak için pişireceğiniz tencereye bir parça ekmek içi atın. İnanın işiniz çok kolaylaşacak.
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10. İyi salata yapmak İçin;
İyi salata yapmak için salata malzemelerinizin kuru olmasını sağlamalısınız. Aksi halde salata sosunuz hiç bir malzemeye nüfuz edemeyeceği için lezzeti de olmayacaktır.
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11. Salata malzemeleriniz birbiriyle uyumlu olmalıdır!
Salata malzemelerinizin birbirine uyumu lezzet açısından çok önemlidir. Örneğin; kabakla dereotu, domatesle fesleğen, cevizle peynir birlikte tüketilmelidir. Ayrıca elma türevi meyvelerde yeşillik olan salatalarınıza hoş bir lezzet katacaklardır.
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12. Daha lezzetli bir Patates Salatası için
Patates salatasını daha lezzetli bir hale getirmek için haşlama suyuna taze nane ekleyebilirsiniz. Böylece nane kokusu patatesin içine işleyecek ve salatanız bambaşka bir lezzete kavuşacaktır.
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13. Zeytinyağlı yemekler;
Zeytinyağlı yemekler pişirildikleri kapta kapağı kapalı olarak soğutulmalıdır. Bu şekilde lezzeti dağılmadan içinde muhafaza olacaktır. Ayrıca sıcakken saklama kabına alırsanız, renkleri de kararır.
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14. Lezzetli sarmalar yapmak İçin;
Zeytinyağlı sarmalarınızın daha lezzetli olması için tencereye dizerken her katına zeytinyağı ilave edip limon dilimleri koymanızı öneririm.
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15. Karnabahar pişirirken;
Karnabaharınızın bembeyaz görünmesini istiyorsanız, haşlama suyuna süt koyun. Böylece pişerken çıkan kötü kokuyu da önlemiş olursunuz.
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16. Kereviz yemeği’ne lezzet katın!
Zeytinyağlı kereviz yemeğine, 1-2 kesme şeker ve yarım portakalın suyunu ekleyin. Ne kadar lezzetli olduğuna inanamayacaksınız
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17. Mantar lezzetini kaçırmadan nasıl temizlenir?
Mantarın lezzetini kaçırmadan temizlemek için yıkamamak gerekiyor. Aksi halde mantar su çekeceği için, pişerken de kendi suyuyla birlikte tüm suyu dışarı salar. Mantarı ayıkladıktan sonra ıslak havlu peçeteyle silerek temizlemelisiniz.
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18. Lahana satın alırken;
Lahana seçerken, üzerine parmağınızla bastırın. Esneme oluyorsa satın alabilirsiniz. Esnemiyorsa ve çok sert ise tercih etmemelisiniz.
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19. Patates kızartmasıyla ilgili;
Patates kızartmasının az yağlı olmasını istiyorsanız, kızartmadan önce bir süre sütün içinde bekletebilirsiniz.
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20. Lezzetli haşlanmış mısırlar için;
Haşlanmış mısırlarınızın daha lezzetli olmalarını istiyorsanız, haşlama suyuna 1 çay kaşığı şeker atabilirsiniz.