Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı

4. Balığın alınması kadar saklanması da önemli!

Yapacağınız balık yemeğinin lezzetli ve sağlıklı olması için, balığın saklanması da alınması kadar önemlidir. Çünkü balık çok bekletilmeye gelmez. Oda sıcaklığında 1-2 saatten fazla bekletilmemeli ve hemen pişirilmelidir. Taze balığı haşlama ya da ızgara yapmanız en iyi pişirme yöntemidir, böylelikle lezzetini de arttırmış olursunuz.