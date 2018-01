Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı

2. Et yemekleriniz için baharat karışımı;

Her türlü et yemekleri ve özellikle fırında tavuk yapmak için baharat karışımınızı hazır almayın. Kendi damak tadınıza göre hazırlamanız çok daha keyifli ve lezzetli olacaktır. Tavuk için köri, zerdeçal, biberiye, kekik ve kırmızı toz biberden hazırlayacağınız karışım mükemmel bir lezzete gidecektir.