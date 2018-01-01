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Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı

Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı

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Severek ve özen göstererek yapılan her yemeğin lezzetli olacağına inanıyoruz. Sonrasında küçük dokunuşlarla lezzeti daha da arttıracak bir takım püf noktaları da var tabii ki. Şimdi bunlardan bahsedelim.


Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı

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1. Fırında balık yapacaksanız eğer;
Balığı fırında yapacaksanız eğer, altına defne yaprakları dizin ve içine de biberiye yerleştirin. Lezzetinin çok daha güzel olduğunu göreceksiniz.


Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı

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2. Et yemekleriniz için baharat karışımı;
Her türlü et yemekleri ve özellikle fırında tavuk yapmak için baharat karışımınızı hazır almayın. Kendi damak tadınıza göre hazırlamanız çok daha keyifli ve lezzetli olacaktır. Tavuk için köri, zerdeçal, biberiye, kekik ve kırmızı toz biberden hazırlayacağınız karışım mükemmel bir lezzete gidecektir.


Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı

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3. Pirinç pilavı pişirirken;
Pilavınızı pişirirken 1 çay kaşığı toz şeker ilave ederseniz lezzetine lezzet katmış olursunuz. Ayrıca 2-3 damla limon suyu da koyarsanız pilavınız bembeyaz olur. Ne demişler “İyi pilav yapan aşçı, iyi aşçıdır.”


Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı

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4. Balığın alınması kadar saklanması da önemli!
Yapacağınız balık yemeğinin lezzetli ve sağlıklı olması için, balığın saklanması da alınması kadar önemlidir. Çünkü balık çok bekletilmeye gelmez. Oda sıcaklığında 1-2 saatten fazla bekletilmemeli ve hemen pişirilmelidir. Taze balığı haşlama ya da ızgara yapmanız en iyi pişirme yöntemidir, böylelikle lezzetini de arttırmış olursunuz.


Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı

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5. Çorbanızın lezzetini arttırmak için;
Çorba yaparken çelik tencere ve tahta kaşık kullanmanızı öneririm. Ayrıca, kısık ateşte yavaş yavaş pişirilen çorbalar tüm lezzeti içine alacaktır.


Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı

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6. Et suyu hazırlarken;
Et suyu hazırlarken içine soğan, havuç ve kereviz sapı koyarsanız hem mis gibi kokmasını sağlar hem de vitamin değerlerini arttırmış olursunuz. Bu arada çiğ sebze artıkları, kabukları, dalları ve saplarını çöpe atmayın. Bunları Kaynatarak et/tavuk sularına alternatif olarak sebze suyu elde edebilirsiniz.


Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı

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7. Yemeklerinizde yeşillik ve baharat kullanın;
Yemeklerinizde ve özellikle çorbalarınızda dereotu ve maydanoz gibi yeşillikler, karabiber ve pul biber gibi baharatlar kullanın. Böylece hem lezzetini arttırmış olacaksınız, hem de sindirim sisteminiz için çok faydalı olacaktır.


Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı

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8. Etlerinizi marine edin!
Fırında ya da tavada yapacağınız etleri sabahtan zeytinyağı, sarımsak, taze biberiye, karabiber ve bir miktar soya sosuyla hazırladığınız karışımda bekletirseniz eğer, lezzetine lezzet katmış olursunuz.


Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı

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9. Sert etleri yumuşatmak İçin;
Sert etleri yumuşatmak için pişireceğiniz tencereye bir parça ekmek içi atın. İnanın işiniz çok kolaylaşacak.


Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı

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10. İyi salata yapmak İçin;
İyi salata yapmak için salata malzemelerinizin kuru olmasını sağlamalısınız. Aksi halde salata sosunuz hiç bir malzemeye nüfuz edemeyeceği için lezzeti de olmayacaktır.


Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı

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11. Salata malzemeleriniz birbiriyle uyumlu olmalıdır!
Salata malzemelerinizin birbirine uyumu lezzet açısından çok önemlidir. Örneğin; kabakla dereotu, domatesle fesleğen, cevizle peynir birlikte tüketilmelidir. Ayrıca elma türevi meyvelerde yeşillik olan salatalarınıza hoş bir lezzet katacaklardır.


Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı

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12. Daha lezzetli bir Patates Salatası için
Patates salatasını daha lezzetli bir hale getirmek için haşlama suyuna taze nane ekleyebilirsiniz. Böylece nane kokusu patatesin içine işleyecek ve salatanız bambaşka bir lezzete kavuşacaktır.


Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı

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13. Zeytinyağlı yemekler;
Zeytinyağlı yemekler pişirildikleri kapta kapağı kapalı olarak soğutulmalıdır. Bu şekilde lezzeti dağılmadan içinde muhafaza olacaktır. Ayrıca sıcakken saklama kabına alırsanız, renkleri de kararır.


Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı

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14. Lezzetli sarmalar yapmak İçin;
Zeytinyağlı sarmalarınızın daha lezzetli olması için tencereye dizerken her katına zeytinyağı ilave edip limon dilimleri koymanızı öneririm.


Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı

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15. Karnabahar pişirirken;
Karnabaharınızın bembeyaz görünmesini istiyorsanız, haşlama suyuna süt koyun. Böylece pişerken çıkan kötü kokuyu da önlemiş olursunuz.


Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı

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16. Kereviz yemeği’ne lezzet katın!
Zeytinyağlı kereviz yemeğine, 1-2 kesme şeker ve yarım portakalın suyunu ekleyin. Ne kadar lezzetli olduğuna inanamayacaksınız


Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı

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17. Mantar lezzetini kaçırmadan nasıl temizlenir?
Mantarın lezzetini kaçırmadan temizlemek için yıkamamak gerekiyor. Aksi halde mantar su çekeceği için, pişerken de kendi suyuyla birlikte tüm suyu dışarı salar. Mantarı ayıkladıktan sonra ıslak havlu peçeteyle silerek temizlemelisiniz.


Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı

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18. Lahana satın alırken;
Lahana seçerken, üzerine parmağınızla bastırın. Esneme oluyorsa satın alabilirsiniz. Esnemiyorsa ve çok sert ise tercih etmemelisiniz.


Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı

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19. Patates kızartmasıyla ilgili;
Patates kızartmasının az yağlı olmasını istiyorsanız, kızartmadan önce bir süre sütün içinde bekletebilirsiniz.


Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı

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20. Lezzetli haşlanmış mısırlar için;
Haşlanmış mısırlarınızın daha lezzetli olmalarını istiyorsanız, haşlama suyuna 1 çay kaşığı şeker atabilirsiniz.


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