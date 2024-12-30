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Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.

Maksimum yolcu kapasitesi 189 kişi olan uçakta, 2 tane "CFM56-7B26" modelli motor kullanılıyordu.

Jeju Air'e ait Boeing 737-800 tipi uçağının kanat açıklığı 35,8 metre, uçağın uzunluğu ise 39,5 metreydi.

Kazadan kurtulan iki kişiden ilki 09.23'te, ikincisi 09.50'de uçağın kuyruk kısmından kurtarıldı.

Pistin bittiği nokta ile beton duvar arası 250 metre uzunluğunda.

Uçak, 09.03'te, pistin sonundaki yükseltilmiş bir beton duvara çarptı. Söz konusu beton duvarın üzerinde Aletli İniş Sistemi olarak tanımlanan ILS, yer alıyordu.

Uçağın kaza yaptığına dair görüntülerde, tekerlekleri veya diğer iniş takımları açılmadan yere inen uçağın gövdesi üzerinde pist boyunca kaydığı görüldü.

Uçak, 09.02'de, 2 bin 800 metrelik pistin 1200'üncü metresinde yere ilk temasını gerçekleştirdi.

Saat 09.00'da piste yeniden yaklaşmak için manevra yapan uçağa, 09.01'de pistin kuzeyinden iniş izni verildi.

Pilot, yerel saatle 08.59'da "mayday" çağrısıyla uçağın kuşa çarptığını kuleye bildirdi ve asıl iniş iznini iptal ederek kuzey yönünden iniş izni istedi.

Bölgedeki kuş hareketliliğiyle ilgili uyarı, 08.57'de yayımlandı.

BBC'deki habere göre, hava trafik kontrolü, Bangkok-Muan seferini yapan uçağın yerel saatle 08.54'te Muan Uluslararası Havalimanı'na inişine izin verdi.

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