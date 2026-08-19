Dânâ ile Menelau'nun Cumhurbaşkanı Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 26 Ağustos’ta yapacağı görüşmeye yönelik ön hazırlık yapacağını yazan Fileleftheros gazetesi, Dânâ'nın bugün adadaki diplomatlara brifing vereceğini de kaydetti.

Diplomatlarla yapılacak toplantının Menelau’nun yaptığı benzer bir görüşmeye karşılık olduğunu yazan gazete, Kıbrıs Türk tarafının niyetinin BM Genel Sekreteri Guterres'in adaya gelişinin ardından Kıbrıs sorunundaki kendi tezlerini izah etmek olduğuna işaret etti.

- “BM’nin görüş birliklerinin kaydını liderler görüşmesine kadar hazırlaması zor”

Öte yandan gazete “Görüş Birlikleriyle İlgili Belge Olmadan… BM’nin Liderler Görüşmesine Kadar Kaydı Hazırlaması Zor” başlıklı haberinde Birleşmiş Milletlerin (BM) BM Genel Sekreteri Guterres’in temmuz ayı sonunda adaya gelmesinden önce üstlendiği “ev ödevlerinden” birinin Kıbrıs sorunundaki müzakerelerinde bugüne kadar elde edilen görüş birliklerinin kayda alınması olduğunu yazdı.

Gazete liderlerin önümüzdeki hafta yapacakları görüşmeye kadar BM’nin Kıbrıs sorununun iç boyutlarıyla ilgili konulara yönelik görüş birliklerini içeren bir belgeyi hazırlamayı yetiştirmesinin beklenmediğini kaydetti.

Haberde tarafların nerede anlaşıp nerede anlaşmadığının bilinmesinden ötürü görüş birliklerinin kayda alınmasının kolay bir iş olarak addedildiği ancak sonunda durumun öyle olmadığının anlaşıldığına da işaret edildi.

Diğer yandan BM’nin hazırlayacağı belgenin içeriğinin daha fazla müzakere gerektiren noktalara işaret edeceğini öne süren gazete, bugünkü olgular temelinde Erhürman ile Hristodulidis arasındaki ilk görüşmede gündemdeki konulara yönelik “olağanüstü bir gelişme” ortaya çıkmasının beklenmediğine işaret etti.

Sınır kapıları, metodoloji ve güven yaratıcı önlemlerin iki lider arasında ele alınacağını ancak şu ana kadar liderlerin herhangi bir sonuca ulaşabileceğinin görülmediğini ileri süren gazete, Rum kesiminin olumlu yaklaşımına rağmen Cumhurbaşkanı Erhürman’ın “Türk Ordusunu ikna etme konusundaki zayıflığının” bu görüşmede de geçiş noktaları konusunda bir sonuca ulaşılamayacağını gösterdiğini iddia etti.

Türk tarafının “Mia Milia” (Haspolat) geçiş noktasının açılmasından başka bir şeyi kabul etmediğini yazan gazete, Türk tarafının “Piroi” (Gaziler) aracılığıyla Athineu’dan (Kiracıköy) Eğlence’ye yönelik bir geçiş noktası açılması konusunda ise kendi planının uygulanmasını istediğini ve BM’nin uzlaşmacı önerilerini dahi kabul etmediğini ileri sürdü.

Gazete Rum kesiminin önümüzdeki hafta yapılacak liderler görüşmesine yönelik beklentisinin, özellikle bir sonraki genişletilmiş görüşmeye ilişkin ön çalışma ve BM Genel Sekreterinin adaya gerçekleştirdiği ziyaretinde ele alınanların esaslı bir şekilde görüşülmesi olduğunu da ekledi.

Alithia gazetesi ise “Müzakereciler Çoktan Başlamış Olmaları Gerekirken Üç Haftalık Gecikmeyle Yarından İtibaren Başlıyor” başlıklı haberinde ise, Dânâ ile Menelau’nun yarın sabah görüşeceklerine ve bunun ilk somut hazırlık olduğuna işaret etti.

Haftalardır beklenen temas sürecinin yarın başlayacağını belirten gazete Guterres'in söylediği gibi haftalık görüşmeler yapılmış olsaydı, Guterres'in adadan ayrılmasından bu yana liderler düzeyinde temaslar da gerçekleşmiş olacağını öne sürdü.

Gazete buna paralel olarak BM’nin bugüne kadar sağlanan görüş birliklerini kayda geçirmeyi sürdürdüğünü de yazdı.

Liderlerin 26 Ağustos’taki görüşmesinin bu olgular altında önemli olduğunu da yazan gazete, Guterres’in Kıbrıs ziyaretinin ardından ilk olmanın yanında bu görüşmenin tarafların geçen sürede kendilerine verilen görevleri yerine getirip getirmediğini belirlemek için de ilk fırsat olacağını belirtti.