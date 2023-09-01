Danimarka Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya’nın Kopenhag Büyükelçiliği’nde en fazla 5 diplomat ve 20 çalışanın bulunması gerektiği kaydedildi. Talebin 29 Eylül’e kadar yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, iki ülkenin uzun süredir, Danimarka’nın Moskova Büyükelçiliği’nin faaliyetini sürdürebilmesi için Danimarkalı diplomatlara vize verilmesi konusunda pazarlık yaptığı belirtilirken, “Bu görüşmelerden hiçbir sonuç çıkmadı, çünkü Rus tarafı sürekli olarak görüşmelerin gündemine, Rus istihbarat görevlilerine vize verilmesi konusunu almaya çalıştı” ifadesine yer verildi.