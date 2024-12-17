Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Proje İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda, Proje İşleri Müdürlüğü personeli, Peyzaj Mimarı, Çevre Eğitimi ve Çevre Yönetimi Uzmanı Dr. Gülizar Eroğlu'nun yazım, araştırma ve fotoğraflama çalışmalarıyla yazılan kitabın, DAÜ’nün teknik ve akademik desteğiyle, DAÜ kampüsündeki yeşil doku, bitki çeşitliliği ve kültürel değerlerin envanterini ortaya koyarak, bu zenginliklerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik bir rehber niteliği taşıdığı belirtildi.

DAÜ’den yapılan açıklamada, Dr. Eroğlu, 1999 yılından bu yana DAÜ'deki görevinde kampüsün doğa ile insanı buluşturan mekânlarını tasarladığını belirterek "Başlangıçta yalnızca bitki sayısını ve dağılımını tespit etmek amacıyla yola çıktık ancak fotoğraflı belgelerle zenginleşen bu çalışma, kampüsün doğal ve kültürel mirasının korunması için önemli bir kaynak haline geldi." ifadelerini kullandı.

Kitapta, kampüsün doğal alanlarındaki bitki türlerinin envanteri detaylı bir şekilde sunulurken, fotoğraf destekli anlatımla bu alanların kültürel ve estetik değerleri de ön plana çıkarıldı.

Dr. Eroğlu, projeye desteklerinden dolayı dönemin DAÜ Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy ve dönemin DAÜ Proje İşleri Müdürü Ersin Özaygın'a teşekkür etti.

Açıklamada, “Bitki Envanteri, Doğal Kültürel Değerler Projesi” kitabının hem akademik dünyaya hem de kampüs topluluğuna rehber olacağı belirtilerek, kitabın gelecek çevre projeleri için önemli bir kaynak olacağı vurgulandı.

Eroğlu, çalışmanın kampüsün doğal dokusunun korunmasına ve eğitime katkı sağlamasını dilediğini ifade etti.