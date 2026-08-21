DAÜ Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre, dün Bursa Uludağ Üniversitesi’nde protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve ÜSİGED Başkanı Prof. Dr. Ozan Gürbüz imza koydu. Törende DAÜ ile BUÜ ve USİGED yetkilileri de hazır bulundu.

Üç kurum arasında imzalanan protokolle; tarım, Ar-Ge, yükseköğretim, girişimcilik ve toplumsal kalkınma alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi ve sürdürülebilir bir iş birliği modeli oluşturulması hedefleniyor.

Kılıç: “Akademik iş birliğini toplumsal faydaya dönüştüreceğiz”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, yükseköğretim kurumlarının temel işlevlerinin kaliteli eğitim vermek, nitelikli araştırmalar yürütmek ve nihayetinde topluma hizmet sunmak olduğunu belirterek, üniversite-sanayi iş birliğiyle üretilecek projelerin doğrudan toplumsal faydaya dönüşmesinin önemine değindi.

Kılıç, protokolle birlikte akademisyenlerin gelişimine katkı sağlanacağına, ortak projeler ve öğrenci-öğretim üyesi hareketliliği sayesinde yükseköğrenimde her iki taraf için de son derece verimli bir dönemin başlayacağına inandığını kaydetti.

-Yılmaz: “Protokol, mevcut ilişkileri daha ileri bir noktaya taşıyacak”

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, köklü bir araştırma üniversitesi olarak kurumlar arası ve uluslararası akademik iş birliklerine büyük önem verdiklerini ifade etti. Yılmaz, imzalanan protokolün mevcut ilişkileri daha ileri bir noktaya taşıyacağını ve her iki kurumun akademisyen dinamizmine, eğitim kalitesine ve araştırma ekosistemine önemli bir değer katacağını dile getirdi.

-Gürbüz: “Katkı sunmaya hazırız”

ÜSİGED Başkanı Prof. Dr. Ozan Gürbüz de DAÜ’nün ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda, üniversitelerinin tecrübesi ve derneğin olanaklarıyla gerekli her türlü desteği ve katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade ederek, akademik bilgi birikimi ile saha deneyimini buluşturan modelin önemine dikkat çekti.

Protokol sayesinde sanayinin ihtiyaç duyduğu yenilikçi çözümlerin akademisyenlerin rehberliğinde hayata geçirileceğini vurgulayan Gürbüz, proje desteklerinden fon başvurularına kadar her aşamada aktif rol oynayacaklarını belirtti.