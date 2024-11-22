Tören, 22 Kasım 2024 Cuma günü, saat 10.00’da, Şampiyon Melekler Amfi’sinde gerçekleştirildi. Söz konusu tören ile 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitime başlayan birinci sınıf öğrencilerine mesleğe ilk adım olan beyaz önlükleri giydirildi ve DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde şeref ve yüksek şeref derecelerine sahip olan öğrencilere sertifikaları da takdim edildi.

Gerçekleştirilen törene, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı, Çevre ve İnsan Hakları Sorumlusu Dr. Cemal Mert, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ozan Gülcan, DAÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Nilüfer Güzoğlu ve DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Tüzmen ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve veli katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından gerçekleştirilen açılış konuşmalarında DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak, diş hekimliğinin dünyanın en eski mesleklerinden biri olduğunun altını çizerek, diş hekimliği tarihi ve diş hekimliği ile dişçi arasındaki farklılıklara değindi. Prof. Dr. Solak, 22 Kasım tarihinde ilan edilen Türk Diş Hekimliği kuruluşu ile Dünya Ağız Sağlığı Günü’nün ilan edilme süreçlerini de konu alarak, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi olarak gerçekleştirilen beyaz önlük giydirme töreni ile birlikte söz konusu iki önemli günü de kutlama amacı taşıdıklarını ifade etti.

“Sizler Artık Sağlık Alanında Hizmet Vermeye Adım Atmanın Bir Ünvanını Taşıyacaksınız”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, gerçekleştirdiği konuşmasında, “Sağlıkla ilgili alanlarda beyaz önlük giyme töreninin bir anlamı ve ifadesi vardır. Sizler artık sağlık alanında hizmet vermeye adım atmanın bir ünvanını taşıyacaksınız. O sorumluluk ve bilinçle hareket edeceksiniz. Burada olmak ve bu duyguları sizlerle paylaşmak beni heyecanlandırmakta ve gurur duymama vesile olmaktadır. 2019 yılında eğitim hayatına başlayan Diş Hekimliği Fakültemiz, öğretim kadrosu ve dünyaya örnek olabilecek teknolojik cihaz ve ekipmanları ile dünya standartlarına uygun eğitim vermektedir. Bugün, ileride icra edeceğiniz mesleğinizin simgelerinden biri olan beyaz önlüklerinizi giyerek profesyonel eğitim için ilk adımı atmış olacaksınız. Burada kazanacağınız bilgi ve donanımla büyük başarılara imza atmanızı gönülden temenni ediyorum. Sözlerimi sonlandırırken hepinizin 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü’nü ve 22 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyor, yüksek şeref ve şeref sertifikası almaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından beyaz önlük giydirme töreni ile devam eden etkinlik, 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde şeref ve yüksek şeref belgesi almaya hak kazanan DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine belgelerinin takdim edilmesi ile son buldu.