DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen törene DAÜ Rektörü Hasan Kılıç, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, müzik dinletisinin ardından üniversite ve fakülte tanıtım filmi izlendi.

-Kılıç

Törende konuşan DAÜ Rektörü Hasan Kılıç, beyaz önlüğün bilgi, emek, sorumluluk, vicdan ve insan hayatına duyulan saygının simgesi olduğunu söyledi.

Marmara Üniversitesi-DAÜ Uluslararası Ortak Tıp Programı’nın 2024-2025 Akademik Yılı’nda Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) akreditasyonu almaya hak kazandığını belirten Kılıç, bunun ortak tıp programları alanında bir ilk olduğunu ve programın eğitim kalitesini ortaya koyduğunu kaydetti.

Öğrencilerin iki üniversitenin akademik birikiminden yararlanacağını ifade eden Kılıç, DAÜ’nün sorgulayan, araştıran, etik değerlere bağlı ve insanlığa katkı sunan hekimler yetiştirmeyi önemsediğini belirtti.

-Güzoğlu

Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Nilüfer Güzoğlu ise, fakültenin 2012 yılında eğitime başladığını, 2018’de ilk mezunlarını verdiğini ve bugüne kadar yaklaşık 400 mezun yetiştirdiğini belirtti.

Mezunların dünyanın farklı yerlerinde görev yaparak fakülteyi temsil ettiğini ifade eden Güzoğlu, fakültenin TEPDAD dahil sahip olduğu akreditasyonların eğitim kalitesini ortaya koyduğunu kaydetti.

Beyaz önlüklerini giyen öğrencilerin uzun bir mesleki yolculuğa ilk adımlarını attığını belirten Güzoğlu, merak duygusunu korumanın, doğru sorular sormanın ve ekip çalışmasının önemine değinerek, öğrencilere sorumluluk almaktan çekinmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen Beyaz Önlük Giyme Töreni’nde, tıp eğitimine başlayan öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

Programın sonunda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Ayşegül Taylan Özkan, “Batı Nil Virüsü: Sivrisinekten Beyne Yolculuk” konulu yeni akademik yılın ilk dersini verdi.