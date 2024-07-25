Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Korosu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bölge Komutanlığı tarafından Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı nedeniyle hazırlanan “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Marşı”nın seslendirilmesinde yer aldı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, söz ve müziği Bando Binbaşı Hakan Özgen'e ait olan marş, Güvenlik Kuvvetleri Bando Komutanlığı ve DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Korosu tarafından seslendirildi. Marşın kaydı ise DAÜ Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda (RRDKS) yapıldı.

“Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Marşı”nın seslendirilmesi sırasında bando şefi olarak Bando Binbaşı Hakan Özgen görev alırken, koro şefliği görevini DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Görevlisi Erkan Dağlı üstlendi.