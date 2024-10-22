DAÜ’den verilen bilgiye göre DAÜ İç Mimarlık Bölümü adına çalıştaya, 3 akademisyenle birlikte DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nü 2020 yılından beri CIDA akreditasyonuna hazırlayan komitenin koordinatörü DAÜ İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Olgaç Türker katıldı.

CIDA'nın her iki yılda bir, iç mimarlık alanındaki güncel gelişmeler doğrultusunda standartlarını yenilemekte ve dünya çapında uluslararası denklik de verdiği kaydedildi.

Çalıştayda “CIDA’nın Strüktüründe Yapılacak Değişikliklerin Ne Yönde Olması Gerektiği” konusunda fikir alış verişinde bulunuldu.

İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Afet Ç. Coşkun ve çalıştaya katılan Prof. Dr. Türker, konuyla ilgili olarak, toplantıya bölüm olarak davet edilmekten dolayı ve İç Mimarlık Bölümü’nün eğitim kalitesiyle gurur duyduklarını belirtti.

DAÜ İç Mimarlık Bölümü CIDA tarafından 2023’te akredite edilmişti.