DAÜ'den verilen bilgiye göre, Uluslararası Elektrik – Elektronik Mühendisleri Enstitüsü tarafından organize edilen yarışmada dünya genelindeki üniversitelerden öğrenciler, zorlu kodlama problemlerini çözmek için yarıştılar.

DAÜ’de Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde gerçekleştirilen yarışmaya katılan öğrenciler en fazla üç öğrenciden oluşan takımlar halinde 24 saat içinde IEEE tarafından gönderilen soruları IEEE üyesi bir öğretim elemanı nezaretinde çözdüler. Yarışmacılar hem zamana hem de dünya çapındaki rakiplerine karşı kodlama becerilerini söz konusu yarışma ile sergilemiş oldular.

Yarışmada IEEE DAÜ Öğrenci Kolu; DAÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri’nden katılan 22 öğrenciden oluşan 9 takımla yer aldı.