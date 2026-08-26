"İş Birliğinden Doğan Ayrıcalık" sloganıyla sunulan bu fırsat, kurumların yetişmiş insan kaynağını desteklemeyi ve eğitimde fırsat eşitliği yaratmayı hedefliyor.

%40’a Varan İndirim Fırsatı

DAÜ ile iş birliği protokolü imzalayan kurumların çalışanları, üyeleri ile bu kişilerin eş ve çocukları üniversitenin sunduğu tüm akademik imkanlardan özel indirimlerle yararlanabilecek. Kurumsal protokoller doğrultusunda ön lisans ve lisans programlarında %30'a kadar, yüksek lisans programlarında %40'a kadar, doktora programlarında ise %25'e kadar öğrenim harcı indirimi uygulanabiliyor. Ayrıca DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) bünyesinde yürütülen kurs ve sertifika programları ile Uluslararası Yaz Okulu programlarında da %25'e kadar indirim imkânı sunuluyor.

Staj, İstihdam, Ortak Etkinlik ve Proje Geliştirmede Ortaklık

Üniversite ve kurumlar arasındaki bu iş birliği süreci yalnızca eğitim indirimleriyle sınırlı kalmayıp staj, istihdam, ortak etkinlik ve proje geliştirme alanlarında da uzun vadeli ortaklıkları hedefliyor. Uygulanacak indirim oranları ve detaylı kapsam, ilgili kurum ile imzalanan protokol hükümlerine göre değişiklik gösterebiliyor.

Sunulan bu ayrıcalıklardan yararlanmak, başvuru koşullarını öğrenmek ve detaylı bilgi almak isteyenler emu.edu.tr/kurum-indirimi internet adresini ziyaret edebilir veya +90 392 630 11 11 numaralı telefon hattından ilgili birimlerle iletişime geçebilir.