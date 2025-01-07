DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, DAÜ ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde, belediyenin öz kaynaklarıyla tamamlanan yolun, Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki trafik sıkışıklığını rahatlatması hedefleniyor.

Açıklamada, yeni kaçış yolunun DAÜ’den Tuzla ve hastaneye gidecek araçlar için kullanılabileceği, aynı zamanda bu caddeden DAÜ’ye girişin de mümkün olduğu ifade edildi.

Yeni düzenleme ile sürücüler Lefkoşa ve İskele yönlerine gitmek için de bu çıkışı kullanabilecek.

DAÜ Güney Kampüsü yönüne gidecek araçlar ise alternatif olarak DAÜ-Sincan Sokak (Sosyal Konut) çıkışını tercih edebilecek.

Eski Lefkoşa yolu üzerindeki DAÜ çıkış kapısı (Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’na çıkan kapı) ise sağa dönüşlere kapatılarak yalnızca Gazimağusa yönüne gidiş için kullanılabilecek şekilde düzenlendi.

Açıklamada, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.