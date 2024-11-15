DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile Atatürkçü Düşünce Kulübü (ADK) iş birliğinde düzenlenen etkinlik, DAÜ Rektörlük Binası’nda gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, 1963’ten KKTC’nin kuruluş tarihi olan 15 Kasım 1983 yılına kadarki tarihsel süreci anlatan fotoğraf sergisi ve Kıbrıs’a özgü müzik dinletisi sunuldu.

Gerçekleştirilen törene DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, akademik ve yönetsel personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından gerçekleştirilen açılış konuşmalarında DAÜ ADK Başkanı Yağmur Gözder, KKTC’nin kuruluş tarihi ve 1974 sürecine değinerek, KKTC topraklarının Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi ile şekillendiğini ve Dr. Fazıl Küçük ile Rauf Raif Denktaş gibi büyük liderlerin önderliğinde anlam kazandığını ifade etti. Gözder, KKTC’nin daha aydın bir geleceğe taşınması için hep birlikte çalışılması gerektiğini belirterek, KKTC’nin 41. Kuruluş Yıl Dönümü’nü kutladı.

Ardından konuşan DAÜ ATAUM Öğretim Görevlisi Dr. Devran Kaya, KKTC'nin ilan edilmesinin tarihsel sürecine değinerek, Kıbrıslı Türklerin bağımsız yaşama azminin 1967 yılında Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi'nin kurulmasıyla başladığını belirtti. Dr. Kaya, ayrıca KKTC Anayasası'nın kabul edilme süreci ve KKTC’de gerçekleştirilen ilk Cumhurbaşkanı seçimini de ele alarak, KKTC'nin 41. Yıl Dönümü’nü onur ve gurur içinde kutladığını ifade etti. Dr. Kaya, KKTC’nin bağımsızlık ve özgürlüğünü kazanmasını sağlayan başta Lider Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve tüm şehitleri saygıyla selamladığını dile getirdi.

“DAÜ Kıbrıs Türkü’nün En Önemli Projelerinden Biri Olmuştur”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, gerçekleştirdiği konuşmasında, “Ülkemizin yasayla kurulan ilk ve tek devlet üniversitesi olarak, KKTC’nin 41’inci Kuruluş Yıl Dönümü’nü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türk halkı, liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş önderliğinde, Atatürk ve silah arkadaşlarının halk ile vermiş olduğu kurtuluş mücadelesini örnek almış ve KKTC’yi kurmuştur. Ne mutlu bizlere ki, şu anda bağımsız bir devletin kanatları altında, özgür bir şekilde yaşamaktayız. DAÜ, KKTC’nin gelişim sürecinde Kıbrıs Türkü’nün en önemli projelerinden biri olmuştur. Bir devlet üniversitesi olan DAÜ, bugün 16 bin öğrenci ve dünyanın dört bin yanına yayılmış 75 binin üzerinde mezuna sahiptir. DAÜ olarak Cumhuriyetimize layık bir eğitim kurumu olmak için her daim bilimin ışığında çalışmaya ve KKTC’yi gururlandırmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor ve başta Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş olmak üzere tüm aziz şehit ve mücahitlerimizi saygıyla anıyorum.”dedi.

Açılış konuşmalarının ardından DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Etkinlik, müzik dinletisinin ardından, 1963'ten 15 Kasım 1983'teki KKTC’nin kuruluşuna kadar olan tarihsel süreci anlatan fotoğraf sergisinin açılışı ve gezilmesiyle son buldu.