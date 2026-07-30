DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü lisans programı ile İletişim Yüksek Lisans Programı mezunu olan ve aynı zamanda fakültede bir dönem araştırma görevlisi olarak akademik hizmette bulunan çok yönlü sanatçı Ümit Akdeniz, eğitim aldığı ve görev yaptığı kuruma bu kez konuk konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Aysel Aziz Salonu’nda düzenlenen etkinlik, sektörel deneyim paylaşımının ardından Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri için gerçekleştirilen şeref ve yüksek şeref sertifika töreni ile devam etti.

Disiplinler Arası Çalışmanın Önemini

Oyuncu, müzik prodüktörü ve DJ kimliğiyle sanat dünyasında ve yaratıcı endüstrilerde kendine güçlü bir yer edinen Ümit Akdeniz, “Planladığım Hayat Bu Değildi” başlıklı söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi. Yıllar önce bir öğrenci ve asistan olarak bulunduğu kürsüde bu kez deneyimli biri olarak yer alan Akdeniz, kariyer basamaklarını tırmanırken karşılaştığı dönüm noktalarını, sektörün çok katmanlı dinamiklerini ve disiplinler arası çalışmanın önemini içtenlikle aktardı.

Sinema ve televizyon eğitimi almanın sahadaki operasyonel süreçlerde kendisine büyük bir vizyon kazandırdığını belirten başarılı DAÜ mezunu, öğrencilere kendi potansiyellerini keşfetmeleri ve sabit planlara bağlı kalmak yerine değişen dünya dinamiklerine yaratıcı çözümlerle adapte olmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Akademik Başarı Taçlandırıldı

Ümit Akdeniz’in söyleşisinin hemen ardından program, Sinema ve Televizyon Bölümü Şeref ve Yüksek Şeref Sertifika Töreni ile devam etti. Tören kapsamında akademik dönem boyunca gösterdikleri performans, projelerindeki başarılar ve derslerindeki disiplin neticesinde Şeref ve Yüksek Şeref derecesi elde etmeye hak kazanan bölümün öğrencilerine sertifikaları takdim edildi. Öğrenciler, başarı belgelerini fakültenin eski bir mezunu ve araştırma görevlisi olan Ümit Akdeniz ile bölüm öğretim üyelerinin elinden almanın haklı gururunu yaşadı.