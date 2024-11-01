Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü 2001 yılı mezunu Volkan Tekinkoç, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da Marriott International bünyesinde gösterdiği üstün liderlik performansı ve müşteri memnuniyeti odaklı yönetim anlayışı ile prestijli Marriott International Yılın Tam Hizmet Genel Müdürü ödülüne layık görüldü. Bu önemli ödül, otelcilik sektöründe global başarıları ile adından söz ettiren Tekinkoç’un kariyerindeki bir diğer dönüm noktası olarak kaydedildi.

“Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunu Olmaktan Gurur Duyuyorum”

Tekinkoç’un genel müdürlüğünü yaptığı otel, müşteri memnuniyetinde 1. sırada bulunuyor. Aldığı ödül hakkında bir açıklama yapan Tekinkoç “Marriott International Yılın Tam Hizmet Genel Müdürü ödülüne layık görülmekten büyük onur duyuyorum. Bu takdir, tüm ekibimizin sıkı çalışmasının ve sarsılmaz bağlılığının bir kanıtıdır. DAÜ’nün mezunu olmaktan her zaman gurur duydum.” dedi. Tekinkoç’un kazandığı bu ödül, DAÜ için de bir gurur kaynağı olurken, DAÜ’nün kaliteli eğitim anlayışının da önemli bir örneğini teşkil etti.