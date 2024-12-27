DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren’in katıldığı törende, görevini tamamlayan Öğrenci Konseyi Üyeleri’ne teşekkür plaketleri takdim edilirken, yeni yönetim de görevlerini devraldı.

Törende, 2023-2024 Akademik Yılı Öğrenci Konseyi eski başkanı Mehmet Zeki Arslan adına konuşma gerçekleştiren hem eski hem de yeni dönemde Öğrenci Konseyi Genel Sekreteri olarak görev yapan Dilara Aydın, görev süreleri boyunca öğrenci arkadaşları için en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, yeni akademik dönemde göreve başlayan Öğrenci Konseyi Başkanı ve üyelerine başarılar dileyerek, onların da önemli işlere imza atacaklarına inandığını belirtti.

2024-2025 Akademik Yılı Öğrenci Konseyi Başkanı Serkan Alper Aslan, konuşmasında yeni dönemin tüm konsey üyelerine hayırlı olmasını dileyerek, sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacaklarını ifade etti. Aslan, bir önceki dönemde görev yapan Öğrenci Konseyi Başkanı ve üyelerine özverili çalışmaları ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

“Çok Değerli Bir Sorumluluk”

Törende konuşan Prof. Dr. Ali Öztüren, yeni öğrenci konseyini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Prof. Dr. Öztüren, Üniversite için en önemli hususun öğrenciler olduğunu ve bu noktada öğrenci konseyinin tüm öğrencileri temsilen önemli bir görev aldığını ifade etti. Ayrıca, eski öğrenci konseyinin çok güzel ve değerli işler başardığını vurgulayarak, yeni öğrenci konseyi için başarılı bir süreç geçmesini temenni etti. Prof. Dr. Öztüren, Öğrenci Konseyi Üyelerinin, kendi zamanlarından fedakârlık ederek, bu işle ilgilendiğinin ve bunun çok değerli bir sorumluluk olduğunun da altını çizdi.

“Yolunuz Açık, Şansınız Bol Olsun”

Öğrenci Konseyi Devir Teslim Töreni’ne yoğun iş programı nedeniyle katılamayan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk’in gönderdiği mesaj, etkinlikte katılımcılara okundu. Mesajında, “2023-2024 Akademik Yılı’nda Öğrenci Konseyi’ndeki görevlerini başarıyla yerine getiren Başkan Sayın Mehmet Zeki Arslan’ı ve onun nezdinde tüm geçmiş dönem Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Üyelerini gönülden tebrik ediyor ve Üniversitemizde okuyan tüm öğrenciler için yapmış oldukları değerli katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. 2024-2025 Akademik Yılı Yeni Öğrenci Konseyimiz bugün bayrağı teslim alıyor. Bu vesileyle başta yeni Öğrenci Konseyi Başkanı Sayın Serkan Alper Aslan olmak üzere göreve gelen tüm Yönetim Kurulu Üyelerini de en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine üstlenmiş oldukları bu görevde sonsuz başarılar diliyorum. Yolunuz açık, şansınız bol olsun. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”dedi.

2024-2025 Akademik Yılı’nda görev yapacak olan DAÜ Öğrenci Konseyi’nde görev alan öğrencilerin isimleri şu şekilde: Serkan Alper Aslan (Öğrenci Konseyi Başkanı), Elifnaz Mermer (Başkan Yardımcısı), Dilara Aydın (Genel Sekreter), Yiğit Özoğul (Mali İşler Sorumlusu), Kadir Furkan Dirican (Disiplin İşlerinden Sorumlu), Ferhat Akıntı (Üye), Furkan Özonay (Üye), Mahmut Osman Kişi (Üye), Maryann Cheluchukwu Ugwuanyi (Üye), Hajarah Nakakembo (Üye), Emre Yalçın (Üye), Duru Çetin (Üye), Fersu Salel (Üye), Safarbek Sadykov (Yabancı Öğrenci Temsilcisi).