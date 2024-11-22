DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında öğrenciler, okulun bahçesindeki ihtiyaçları okul yönetimi ile birlikte belirleyerek, bahçenin ve basketbol sahasının iyileştirmesine katkı sağladı.

DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir’in yönetiminde gerçekleştirilen projede öğrenciler, saha ve bahçenin geliştirilmesi için hazırladıkları çizimleri uyguladılar, bahçenin eğitsel yönünü güçlendirmeye çalıştılar.

Öğrenciler, sek sek ve parkur gibi fiziksel aktiviteleri artırmaya yönelik oyun alanları oluştururken, aynı zamanda Türkçe ve İngilizce alfabe ve haftanın günleri gibi eğitici çizim alanları da tasarladılar.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mine Haktanır "Bu değerli proje, öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilinciyle, bilgi ve yeteneklerini topluma fayda sağlayacak bir esere dönüştürme kapasitelerini sergiledi. Ziyamet İlkokulu'na yaptıkları katkılarla sadece eğitici ve öğretici bir alan yaratmadılar, aynı zamanda topluma hizmet etmenin önemini bir kez daha gösterdiler. Katkıda bulunan tüm öğrencilere ve emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.