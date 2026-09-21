Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü öğrencisi ve milli bisikletçi Emre Kaplan, uluslararası yarış deneyiminin ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Söz konusu ziyarette, Türkiye Bisiklet Federasyonu Milli Takım kadrosunda yer alan Kaplan, 17–19 Nisan 2026 tarihleri arasında Belçika’nın Gent kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Belçika Pist Bisikleti Yarışı (International Belgian Track Meeting) ile ilgili elde ettiği deneyimler hakkında Prof. Dr. Hasan Kılıç’a bilgi verdi.

Gerçekleştirilen ziyarette, Kaplan’ın spor kariyerindeki gelişimi ve uluslararası düzeyde elde ettiği deneyimler değerlendirilirken, DAÜ öğrencilerinin ulusal ve uluslararası platformlarda hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni hem de üniversiteyi başarıyla temsil etmelerinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Kaplan’ın milli takım kadrosunda yer alması ve uluslararası bir organizasyonda Türkiye’yi temsil etmesinden dolayı gurur duyduklarını ifade ederek, genç sporcunun başarılarının gurur verici olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Kılıç, Kaplan’a eğitim hayatı ve spor kariyerinde başarılarının devamını diledi.

Emre Kaplan ise kendisine gösterilen ilgi ve destekten dolayı Prof. Dr. Hasan Kılıç’a teşekkür ederek, DAÜ öğrencisi ve milli sporcu olarak ülkesini ve üniversitesini uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil etmeye devam etmek istediğini belirtti.