Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğretim Üyeleri, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Tıp Hukuku Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen VII. Uluslararası Katılımlı Sağlık Hukuku Sempozyumu’na katılarak DAÜ’yü temsil ettiler. Söz konusu sempozyuma DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Nilüfer Güzoğlu, DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy, DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Nazime Beysan, Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano Rodoslu, Öğretim Görevlisi Ulvi Nail Gün, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Amber Eker Bakkaloğlu ve Doç. Dr. Ergül Mutlu Altundağ katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan sempozyumda DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Çelik Ulusoy “Sağlık Turizmi Hukuku” konulu oturumun başkanlığını yürütmenin yanı sıra, “KKTC Sağlık Verilerinin Mahremiyeti: AİHM Kararları Rehberliğinde Hukuki Çerçevenin Analizi” konusunda sunum gerçekleştirdi. Ayrıca, Yrd. Doç. Dr. Beysan, “Rahim Nakli Uygulamasının Hukuk ve Etik Açısından Analizi” ve Öğretim Görevlisi Gün “Milletlerarası Özel Hukukta Gıda Üreticisinin Sözleşme Dışı Hukuki Sorumluluğu” başlıklı sunumlar gerçekleştirdiler.

Öte yandan Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Güzoğlu “Organ ve Doku Naklinde Hukuki ve Cezai Sorunlar” konulu oturumun başkanlığını yürüttü. Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Amber Eker Bakkaloğlu “Beyin Ölümü Deklarasyonu” ve Doç. Dr. Ergül Mutlu Altundağ ise “Gıda Takviyelerinin Sağlığımız Üzerine Etkileri” konularında sunumlar gerçekleştirdi. Söz konusu sempozyumun bilim kurul üyeleri arasında ise Doç. Dr. Çelik Ulusoy, Doç. Dr. Güzoğlu, Yrd. Doç. Dr. Beysan ve Yrd. Doç. Dr. Rodoslu yer aldı.