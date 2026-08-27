Proje kapsamında deniz çayırlarının farklı yöntemlerle taşınması, dikilmesi ve rehabilitasyon süreçleri bilimsel olarak izlenirken, elde edilen sonuçlar Akdeniz’deki denizel ekosistemlerin korunmasına yönelik önemli veriler ortaya koyuyor.

Deniz Çayırlarının Rehabilitasyonunda Başarılı Sonuçlar

Projenin bilimsel süreçlerini yöneten Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek, çalışmaların Türkiye’de deniz çayırlarının rehabilitasyonuna yönelik uygulanabilir yöntemlerin geliştirilmesi açısından önemli bir bilimsel deneyim sunduğunu belirtti. Farklı derinliklerde transplantasyon ve implantasyon yöntemlerinin uygulandığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Çiçek, çalışmaların bölgenin ekolojik koşulları dikkate alınarak yürütüldüğünü ve elde edilen sonuçların yüksek başarı oranlarına ulaştığını kaydetti.

Yaklaşık üç yıllık izleme sonuçlarına göre, proje kapsamında taşınan 200’den fazla deniz çayırı öbeğinin yaklaşık yüzde 90’ı sağlıklı şekilde gelişimini sürdürürken, dikilen 1.300 fidenin yaklaşık yüzde 70’inin yaşamını devam ettirdiğini belirten, Yrd. Doç. Dr. Çiçek, elde edilen sonuçların deniz çayırlarının uygun bilimsel yöntemlerle farklı alanlara taşınması ve yeniden gelişim göstermesinin mümkün olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

Deniz Çayırları Akdeniz Ekosistemi İçin Kritik Öneme Sahip

Deniz çayırlarının yalnızca denizel biyolojik çeşitlilik açısından değil, iklim değişikliğiyle mücadele açısından da büyük önem taşıdığını belirten Yrd. Doç. Çiçek, Posidonia Oceanica ekosistemlerinin önemli mavi karbon alanları arasında yer aldığını ifade etti. Yrd. Doç. Çiçek, deniz çayırlarının karbon depolama ve oksijen üretiminin yanı sıra kıyıların erozyona karşı korunmasına, su kalitesinin iyileştirilmesine ve çok sayıda denizel canlı türüne yaşam alanı sağlanmasına katkıda bulunduğunu aktardı.

Bilimsel Çalışmalar Yeni Aşamaya Taşınacak

Projenin bundan sonraki aşamalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yrd. Doç. Dr. Çiçek, deniz çayırlarının yosun değil, çiçekli bir bitki olduğuna dikkat çekti. Çalışmaların ilerleyen döneminde deniz çayırlarının doğal tohumlanma süreçlerinin izlenmesinin ve elde edilen tohumlardan fide yetiştirilerek yeni implantasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Çiçek, bu çalışmaların deniz çayırlarının yalnızca mevcut alanlarda korunmasına değil, uygun yöntemler geliştirilerek zarar görmüş denizel habitatların yeniden iyileştirilmesine de katkı sağlayacağını ifade etti.

DAÜ’nün Denizel Ekosistem Araştırmalarındaki Bilimsel Birikimi

DAÜ’nün denizel biyolojik çeşitlilik, deniz çayırları, kıyı ekosistemleri ve sualtı araştırmaları alanındaki akademik birikiminin projeye önemli bir bilimsel katkı sunduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Çiçek, üniversitelerin sahip olduğu araştırma altyapısı ve saha deneyiminin kamu ve özel sektör iş birlikleriyle somut çevre projelerine dönüştürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Milas kıyılarında yürütülen projenin, bilimsel araştırmaların doğrudan sahadaki koruma ve rehabilitasyon çalışmalarına aktarılması açısından önemli bir örnek oluşturduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Çiçek, elde edilen deneyimlerin farklı kıyı alanlarında yürütülecek deniz çayırı koruma ve rehabilitasyon çalışmalarına da katkı sağlayabileceğini kaydetti.

DAÜ’nün Doğu Akdeniz başta olmak üzere denizel ekosistemlerin korunması ve iklim değişikliğine karşı dirençlerinin artırılmasına yönelik bilimsel çalışmalarını sürdüreceğini belirten Yrd. Doç. Dr. Çiçek, deniz çayırlarının korunmasının gelecek nesillere sağlıklı ve sürdürülebilir denizel ekosistemlerin aktarılması açısından önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.