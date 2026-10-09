Dün kamuoyunda yer alan DAÜ-SEN’in açıklamasını yanıtlayan Rektörlük, sendikaya, “Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni art niyetli açıklamalara, kişisel çıkarlara alet etmekten vazgeçme” çağrısında bulundu.

Rektörlük, “DAÜ, bu ülkenin en köklü değerlerinden ve KKTC’nin simge markalarından biridir; toplumun bir üniversitesidir, hiç kimsenin veya zümrenin tekelinde olmadığı gibi yalan ve yanıltıcı haberlerle propaganda yapanların da oyuncağı değildir.” dedi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin, 1990’lı yıllardan bu yana akademik hizmetlerini, mevcut daimi kadrolarına ilaveten haftalık 16 saati aşmayacak sürelerle yapılan “Yarı Zamanlı Akademik/Ders Bazlı Özel Sözleşmeli Akademik Personel (DÖSAP)” görevlendirmeleri ile desteklediği ifade edildi.

Açıklamada, DÖSAP’lara tahsis edilen toplam saatin, bütçeye bağlı olarak bir akademik dönem ihtiyacına göre belirlendiği ve ilgili birimlerden gelen talep doğrultusunda Vakıf Yöneticiler Kurulu onayından sonra uygulanmaya geçtiği kaydedildi.

-“Bir üniversitenin akademik hizmetlerinin yalnızca kadrolu personel ile yürütülmesi fiilen mümkün değildir”

İsimlendirmesi değişiklik gösterse de bu yöntemin, dünyanın birçok ülkesinde ve üniversitesinde uzun yıllardır uygulanan ve mali açıdan da üniversitelerin tercih ettiği evrensel bir sistem olduğu ifade edilen açıklamada, bir üniversitenin akademik hizmetlerinin yalnızca kadrolu personel ile yürütülmesinin fiilen mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklamada, tam zamanlı ve yarı zamanlı akademik personelin harmanlanmasıyla oluşturulan bu esnek yapının; sürdürülebilir bir mali düzenin kurulmasına, yıllar içinde değişen akademik program tercihlerine ayak uydurulmasına ve üniversitenin değişkenlik gösteren öğrenci sayılarına uzmanlık temelinde adapte olabilmesine olanak tanıdığı ifade edildi.

“Üniversitemizde DÖSAP kapsamında istihdam yapılabilmesinin temel koşulu, öncelikle tüm tam zamanlı akademik personelin ders yükünün eksiksiz şekilde karşılanmış olmasıdır.” denilen açıklamada, yarı zamanlı veya DÖSAP kategorisindeki personel istihdamının ancak bu şart sağlandıktan sonra gerçekleştirilebildiğine dikkat çekildi. Açıklamada, bu kategoride görev yapan personelin, üniversitenin istihdam ile ilgili yasal süreçleri uygulanmadan tam zamanlı kadrolu olarak istihdam edilmelerinin mümkün olmadığı vurgulandı.

DÖSAP statüsünde görevlendirilen kişilerin, takriben 2015 yılından bu yana yalnızca ders vermekle kalmayıp, akademik nitelikli idari ve teknik görevlerde de değerlendirildiği belirtilen açıklamada, bu tür görevlerin ders yükü barındırmamasına rağmen akademik bir nitelik taşımasının, modern üniversite işleyişinin doğal bir parçası olduğu kaydedildi.

Kadrolu akademik personelin görev tanımının da salt ders vermekten ibaret olmadığı, akademik görevlerinin yanında çeşitli idari süreçleri de yürüttükleri ifade edilen açıklamada, “Dolayısıyla, yarı zamanlı görevlendirilen personelimiz arasında yalnızca ders verenler olduğu gibi hem ders verip hem idari görev üstlenenler veya sadece akademik nitelikli idari görev yürütenler de bulunmaktadır.” denildi.

-“DÖSAP statüsündeki personele ders yüküne ek olarak tanımlanan saatlerin ve yapılan ödemelerin nedeni akademik nitelikli idari görevler”

DÖSAP statüsündeki personele ders yüküne ek olarak tanımlanan saatlerin ve yapılan ödemelerin nedeninin, bu personelin üstlendiği akademik nitelikli idari görevler olduğu kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Söz konusu akademik-idari işler, gerektirdiği çalışma süresi esas alınarak, zaman bazlı olarak hesaplanmakta ve bu hesaplama doğrultusunda ödenmektedir. Dolayısıyla, ders verilmediği hâlde ‘ders veriyormuş gibi gösterilerek’ yapılan bir ödeme söz konusu değildir; yapılan ödeme, fiilen yürütülen akademik-idari görevin süresine dayalı karşılığıdır.”

DÖSAP statüsündeki personelin “Sınavsız ve münhalsiz” işe alındığının da belirtildiğine işaret edilen açıklamada, bu statüdeki sözleşmelerin, üniversitenin daimi kadrolarına yapılan kalıcı bir istihdam olmadığı ve yarı zamanlı bir görev ifası olduğu için tam zamanlı alım prosedürlerinden farklı olduğu belirtildi.

Buna rağmen söz konusu alımların; ihtiyaç analizi, münhal ilanı ve fakülte/akademik birim değerlendirmesi gibi denetim mekanizmalarına tabi tutulduğu ifade edilen açıklamada, sadece tam zamanlı daimi bir istihdam olmadıkları için ek bir sınav veya sıralama sürecine dâhil edilmedikleri kaydedildi.

-“Konunun sanki yeni öğrenilmiş gibi manipülatif bir dille ‘kötü bir uygulama’ olarak sunulması manidardır”

“Üniversitemiz açısından asıl vahamet arz eden husus ise, DÖSAP uygulamasına dair yukarıda sıralanan şeffaf gerçeklerin DAÜ-SEN yönetimi tarafından yıllardır biliniyor olmasıdır.” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Tüm bu süreç ve işleyişin DAÜ-SEN yönetimi tarafından en ince ayrıntısına kadar bilinmesine rağmen, konunun sanki yeni öğrenilmiş gibi manipülatif bir dille ‘kötü bir uygulama’ olarak sunulması manidardır. Bu durum, DAÜ-SEN yönetimi içerisindeki bazı kişilerin akademik hayatla bağdaşmayan art niyetli yaklaşımlarını göz önüne sermektedir.”